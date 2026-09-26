Son Mühür - Türkiye gündeminde sıkça yer alan Sarallar ve Şahinler grupları arasındaki gerilimde tarihi bir adım atıldı. Sarallar ailesinden Burhanettin Saral ile Şahinler grubunun lideri Sedat Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin davetiyle parti genel merkezindeki makam odasında görüşerek kucaklaştı.

MHP'den resmi açıklama: "Tarihi bir kucaklaşma"

Kritik buluşmanın ardından MHP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki grup arasındaki husumetin sona erdiği duyuruldu. Paylaşımda, "Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler" ifadelerine yer verildi.

Çatışmalarda 13 kişi hayatını kaybetmişti

Sarallar ve Şahinler aileleri arasında 2000'li yılların başından itibaren tırmanan gerilim, uzun yıllar süren kanlı çatışmalara dönüşmüştü. 2004 ile 2017 yılları arasında taraflar arasında meydana gelen silahlı kavga ve saldırılarda her iki gruptan toplam 13 kişi yaşamını yitirmişti. Bahçeli'nin yapıcı müdahalesiyle yürütülen barış süreci, genel merkezdeki bu kabulle birlikte uzlaşmayla sonuçlanmış oldu.