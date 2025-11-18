Son Mühür- Ekim ayı içinde 126 bin doların üzerine çıkarak zirve rekorı kıran Bitcoin şimdilerde yüzde 20'yi aşan kayıpla 90 bin dolarda tutunmaya çalışıyor.

50 haftalık ortalama altında haftalık kapanış yapan Bitcoin'in tarihinde benzer bir tablonun sadece dört kez olduğu belirtiliyor.

2023'den beri devam eden yükseliş trendinin kırıldığına dikkat çeken uzmanlar, Bitcoin için 78-88 bin bandının gündeme gelebileceğine işaret ediyor.



Bitcoin neden düşüyor?



Chicago merkezli NinjaTrader Group LLC'de Kıdemli Ekonomist Tracy Shuchart, Bitcoin'de yaşanan son düşüşlerin tek bir sebebi olmadığına dikkat çekti.

''Kimsenin Bitcoin'in neden geri çekildiğinden emin olamamasının nedeni, herkesin tek bir sebebin peşinde olması, oysa bu aslında birbirini pekiştiren birden fazla iletim mekanizmasıyla bir sistem arızası'' hatırlatmasında bulunan Shuchart,

''Mekanik olarak gerçekte olan şey şu:

Bitcoin, bir yıldan kısa sürede 40.000 dolardan 126.000 dolara yükseldi.

Fed'in gevşeme döngüsü artı ETF'ler aracılığıyla kurumsal benimsenme, sürekli bir boğa piyasası anlamına geliyor. Piyasa, vadeli işlem açık pozisyonunda 94 milyar dolar biriktirdi; bazı platformlar 1.001'e 1 oranında kaldıraç oranları sunuyordu. Bu kurulum bile olağanüstü bir kırılganlık yarattı.

Tetikleyici basit ama yıkıcıydı. Fed yetkilileri güvercin beklentileri tamamen tersine çevirdi. Piyasa, Aralık faiz indirimleri için yüzde 90 olasılıktan yüzde 40'a düştü. Kısa vadeli Hazine tahvillerinde reel getiriler yüzde 5'in üzerinde yüksek kaldı. Bitcoin'i 126.000 dolarda haklı çıkaran tüm makro hikaye haftalar içinde çöktü.'' değerlendirmesinde bulundu.



Bu panik satışı değil...



''Şimdi yapısal kırılganlığın ortaya çıktığı yer burası.'' diyen Tracy Shuchart,

''Herkesin kurumsal para getirdiği için kutladığı yeni ETF altyapısı, aslında daha önce var olmayan kurumsal ölçekli satış likiditesi yarattı. Makro anlatı kırıldığında, kurumlar tek tıkla çıkabildi. Günler içinde 1,1 milyar dolarlık ETF çıkışını gördük. Bu perakende panik satışı değil. Bu, temel tezi buharlaşan bir varlıktan uzaklaşan profesyonel portföy yöneticilerinin yeniden dengelemesi'' görüşünü dile getirdi.



30 günde 815.000 Bitcoin satıldı...



''Aynı anda, 40.000 ile 80.000 dolar arasında Bitcoin alan uzun vadeli tutucular dağıtmaya başladı.'' hatırlatmasında bulunan Shuchart,

''30 günde 815.000 Bitcoin'lik satış yaptılar. Bu tutucular Bitcoin'in değersiz olduğunu düşündükleri için satmıyor. Satıyorlar çünkü önlerinde volatilite görüyorlar ve yüzde 50 ila yüzde 150 kârda oturuyorlar. Akıllı para, aynı sermayeyle kenara çekilip daha düşükten yeniden alabileceği düşüşleri beklemez'' mesajı verdi.



Bora Özkent'e göre Bitcoin'e haksızlık yapılıyor...



Bitcoin'de yaşanan düşüşü değerlendiren girişimci Bora Özkent,

''Bitcoin performansına haksızlık yapılıyor bence'' vurgusunda bulundu.

''1 Aralık'ta FED parasal daralması bitiyor. Faizler mutlaka düşmeye devam edecek. Ve ABD devleti açıldığından hazine piyasaya yeniden para sürecek'' diyen Bora Özkent,

''Ayrıca Bitcoin ile ilgili tüm yasal sıkıntılar da ortadan kalktılar.

Kendimi ne kadar zorlarsam zorlayım Bitcoin konusunda ümitsiz olamıyorum.

Ve Bitcoin bu zor dönemi çok güzel atlattı diye düşünüyorum'' diyerek Bitcoin'e olan güveninin devam ettiği mesajı verdi.

