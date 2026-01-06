Son Mühür- Cemil Şeboy'un Buca'daki 15 yıllık iktidarı sonrası CHP'nin kesintisiz süren iktidarına kapı açan isim olan Ercan Tatı, bugünlerde Görkem Duman yönetimini eleştiren açıklamaları nedeniyle gündemde.

Buca Belediyesinin kendisi de dahil son 20 yıldaki bütün harcamalarının Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı tarafından kalem kalem incelenmesi gerektiğini savunan Tatı, Buca Belediyesi'nin çalışanlarının maaşlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi karşısındaki şaşkınlığını dile getirmişti.



Buca Gölet'le ilgili uyarmıştım...



Ercan Tatı'nın asıl ses getiren açıklamasıysa geçtiğimiz haftaya gündem vuran Buca Gölet'te işlenen cinayetti.

Yeni yıla sayılı dakikalar kala Gölet Kafe'nin işletmecisi olduğu belirtilen T.Ç.'nin Muzo lakaplı birini öldürüp ardından kayıplara karışması uzun süre tartışılmıştı.



CHP Buca kongresinde Çağdaş Kaya'yı desteklediği bildirilen cinayet zanlısıyla ilgili Görkem Duman'ı daha önce uyardığını belirten Ercan Tatı,

''Görkem Duman'la en son 7-8 ay önce bu konuyla ilgili görüştüm. Kendisini söz konusu kişi hakkında uyardım. Buca Belediyesi'ne ait Gölet Kafe'nin işletmesinin bu kişiye verilmesi halinde ileride başının ağrıyabileceğini söyledim. Ama beni dinlemedi Davet usulü ihaleyle kafenin işletmesini o kişiye verdi. Zaten o tarihten sonra da benimle bir daha görüşmedi'' demişti.



Tehdit gibi paylaşım...



Ercan Tatı'nın Buca Belediyesi'ne yönelik açıklamalarının ardından Erengül Fidancılık tarafından yapıldığı belirtilen bir paylaşım Tatı'yı harekete geçirdi.



''Ercan Tatı senin ve ailenin haddine düşmeyen açıklamalarını basın aracılığıyla takip ediyoruz'' yazan mesaj sonrası Ercan Tatı yasal süreç için düğmeye bastığını ve söz konusu paylaşım hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

Ercan Tatı, ''Bu türden paylaşımlara alışığım. Yapılan kelimenin tam anlamıyla terbiyesizlik'' sözleriyle tepkisini dile getirdi.