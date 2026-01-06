Son Mühür / Yağmur Daştan - Karşıyaka Belediyesi ocak ayı birinci olağan meclis birleşimi Başkan Yıldız Ünsal’ın yönetiminde gerçekleşti. Meclis toplantısına, denetim komisyonuna seçilecek isimler damgasını vurdu. AK Partili meclis üyeleri denetim komisyonuna geçen dönem beş ismin seçildiğini hatırlatarak, bu dönem üç isim seçilmesi kararına yönelik eleştirilerini sıraladı. Komisyonda meclis muhalefetine de yer verilmemesine eleştiren AK Partili üyeler ‘Şeffaf ve demokratik değilsiniz’ çıkışı yaparken Başkan Ünsal’dan eleştirilere yanıt geldi.

Baysak’ın yerine gelen isim belli oldu

Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevinden istifa eden Meclis Üyesi Mehmet Atilla Baysak’ın yerine iki yıllık görev süresinin kalanını tamamlamak üzere yeni başkan vekili mecliste yapılan gizli oylama ile belirlendi. CHP Grubu, meclis birinci başkan vekili görevine Burak Ali Durak ismini önerdi. AK Parti ise bir öneride bulunmadı. Oylama sonunda 35 oy kullanıldığı; oylarının bir geçersiz iki boş oy kullanıldı. Burak Ali Durak’ın 31 oy, oylama açılmayan İlhami Yıldız’ın da bir oy aldığı duyuruldu. Yıldız’ın ‘Ben oylamada yer almadım’ sözleri üzerine Başkan Yıldız, “Biri sizi çok seviyor sanırım, hayat sürprizlerle dolu” dedi.

Evsen: En büyük eksikliğimiz hukuk ve adalet

Toplantıda CHP’li Meclis üyesi Mustafa Evsen, 20 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası hakkında açıklamalarda bulundu. Hukuk ve adalet vurgusu yaparak açıklamalarda bulunan Evsen, “Hukuk ve adalet vurgusu yapmak istedim. En büyük eksikliğimiz hukuk ve adalettir. Eğer hükümet ülkenin bir kesimini unutup bir kesimini kollarsa, uyuşturucu trafiğini kuranları A takımına alıp ikbali onların gözünde arayıp vatandaşı unutursa, bir ay boyunca gece gündüz çalışan emekçinin emeğine göz dikerse, vatandaşı açlık ile sınava sokup ve hakkını arayanları demir parmaklık ardına yollarsa insanımız ülkelerine inancını yitirip kendi adaletini arar. Bugün en çok ihtiyacımız olan kavram, adalet ve toplumsal barışın sağlanmasıdır. Karun gibi yaşayanların hesap vermesi, emekçilerin emeğinin verilmesi ile mümkündür. 2026 yılı geçim yılı olmayacaksa seçim yılı olacak dedik. Sandığı milletin karşısına koymaya çekinenlere söyleyeceklerimiz şudur: Ülkede herkes için adalet olacak” ifadelerini kullandı.

Evsen’in açıklamalarının ardından söz alan AK Partili Hasan Ünal, “Yine Karşıyaka Belediyesi’nde yine yerelin sorunlarından uzak genel siyaset üzerine konuşuluyor” dedi. “Karşıyaka Meclisi siyasi nutuk malzemesi değildir” sözleriyle devam eden Ünal, “Siyasi nutuk malzemesi değildir. Bu kavramları diline dolayanların yönettikleri belediyelere bakması gerekir. İşçisine maaş ödeyemeyen, SGK ve vergi borçlarıyla ülkenin diline düşen belediyelere bakması gerekir. Bu tablo ortadayken yapılan adalet vurgusu samimi değil, siyasi istismardır. Adalet işçinin maaşını ödemekle başlar. Hizmet üretemeyenler kavram üretmeye çalışmaya devam ediyorlar. Deniz gezmiş ve arkadaşlarının idam kararı konuşurken büyük bir adalet sınavı verildi. O gün evet veren ve sorumluluktan kaçan CHP milletvekilleri aktif siyasette devam ediyorlar. Bu tabloyu unutup adalet nutuğu atmak tarihsel çelişkidir. Biz ak partiyi dönemsel çıkarlarla değil, millet iradesi ve sorumluluk bilinci ile ele almaya devam ediyoruz” dedi.

AK Parti’den denetim komisyonu eleştirisi!

Meclis toplantısında, denetim komisyonunda görev alacak meclis üyelerinin belirlenmesi için gizli oylama yaptı. CHP Grubu denetim komisyonu için Zekiye Dilek Bilgin, Gamze Uğurlu, Adem Şahin’i önerdi. Komisyonun üç kişiden oluşmasına AK Parti Grubu’ndan tepki geldi. Konuyla ilgili söz alan Ünal, “Denetimde çıkan birçok açığı ve usulsüzlükleridir. Bir yandan şeffaflıktan bahsedip beş kişi seçmek varken, şeffaflıktan kaçıyorsunuz. Bunu takdirinize bırakıyoruz” dedi.

“Şeffaflığa ve demokrasiye sekte vurdu”

AK Partili Meclis üyesi Adem Öztürk de şu eleştirileri yaptı: “Bugün çok önemli bir kararın eşiğindesiniz. Bunu İzmir’de üç kişi ile uygulayan belediyeler var. Çiğli gibi… Siz seçildiğinizde böyle bir prensip kararı alsaydınız, bu sizin yönetim anlayışınız olacaktı ve kabul görecekti. Dereyi geçerken at değiştirmek, beş ile başlayıp üçe düşürmek akılda soru işaretleri oluşturuyor. Ben size güveniyorum, sizin de kendinize güveniniz olsaydı bir tane de muhalefetten farklı bir görüş alırdınız. Belediyenin bütün konularına hakim olmanız mevzubahis değil, kimse olamaz. Sizin altınızdaki işlerin kontrolünün de farklı bir bakışla sağlanması örnek bir karar olurdu. Ancak bugün aldığınız karar, şeffaflığa, demokrasiye sekte vurdu. Denetim komisyonunda bizden bir üye olsa ne olur, olmasa ne olur. Biz size anca katkı sağlarız. Siz geçmiş dönemde size göre yanlış bize göre doğru olmayacaktı. Ancak siz buna neden size izin vermediniz, şaşkınlıkla izliyoruz. Bu karardan dönmenizi bekliyoruz.”

Ünsal’dan Ünal’a ‘Özgür Solmaz’ çıkışı

Öztürk’e “Kendime güvenim hayal edemeyeceğiniz kadar tam” yanıtı veren Başkan Ünsal, geçtiğimiz dönem denetim komisyonunda görev alan ve 26 Ağustos tarihinde belediyeye verdiği dilekçeyle meclis üyeliği görevinden istifa eden MHP’li Özgür Solmaz’ı işaret etti. Ünsal, “Geçen sene denetim komisyonunun beş kişi olmasına ben karar verdim, ben istedim. Fakat seçtiğiniz üyenin doğru kişi olmadığını gördük. Kendisi denetim komisyonu üyesi olduğu için resim ve fotoğrafları çekip kanal kanal dolaşıp ‘araba lastiği çok farklı fiyatta’ demişti. Biz TIR lastiği almışız o ‘Sedan araba’ dedi ve hayali bir hikaye yarattı. Kendi partisi bu kişinin arkasında durmadı, Hasan Bey durdu. Neticede o üye istifa etti. Sizi de kurtardık aslında. Siz belki parti olarak durmadınız, belki Hasan Bey durdu… Bu sene ihale olmadığı, çok az iş olduğu için üç kişi ile sınırlandırdık. Dördüncü kişiyi de istemedik” ifadelerini kullandı.

Denetim Komisyonu için meclisteki 35 üyeden 28 oyun geçerli olduğu, 7 oyun ise boş olduğu ifade edildi. Aday gösterilen isimler denetim komisyonunda yer almaya hak kazandı.

“Ben bugün de o arkadaşın arkasındayım”

Ünsal’ın açıklamalarına AK Partili Ünal, “Ben bugün de o arkadaşımızın arkasındayım, o arkadaşın çıkardıklarının hepsi sayıştay raporunda yer aldı. Usulsüzlükleri ortaya çıkardı, aslanlar gibi ortaya çıkardı” dedi ve “Beni neyden kurtardınız?” diye sordu. Başkan Ünsal ise “Bir yalandan… Kendi partisi inanmıyor o kişiye… Bir defa bu dediğiniz şeylerin hiçbiri raporlarda yer almadı. Hiç öyle bir şey söylenmedi. Burada yanıltıcı bilgi vermeyin lütfen” dedi.

Çöp Kamyonu alımı gündemde! AK Parti’den ‘ihale’ sorusu

Karşıyaka Meclisi’nde hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi ve kamu kaynaklarının mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla İlçemiz sınırları içerisinde çevre temizliği ve evsel katı atık toplama hizmeti için gereken beş adet 13+1,5 metreküp Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Toplama Kamyonu ve 10 adet 7+1 metreküplük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Toplama Kamyonu’nun Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması hakkında önerge gündeme geldi. Önerge hakkında söz alan AK Partili Ünsal, “Geçen yıl kiralanan çöp araçları vardı 24 aylığına, 250 milyona. O ihalede kiralanan araçların kaç tanesi aktif çalışıyor kaç tanesi hurda olarak yatıyor. O ihaleden bugüne Karşıyaka’nın nüfusu mu arttı? O araçlara ihtiyaç olduğu neden öngörülemedi?” diye sordu.

“Geldiğimizde üç araç vardı, onu bulduk…”

“Belediyemizin temizlik organizasyonunda 50 araç 263 personelle hizmet ediyoruz. Geldiğimizde üç adet araç vardı, onu bulduk” yanıtı veren Ünsal da “Halihazırda ihalemiz vardı, sonlanacak. Resmi plakalı araç sayımızı artırmak istiyoruz, hedefimiz budur. 218 milyonluk ihale halihazırda çöp toplayan araç ve ekipmanlar için yapıldı, bunların tamamını kullanıyoruz. Yetersiz kalma söz konusu değil, hedefimiz bu araç ve ekipmanla maksimum verim almak. Hala kurulumu devam eden akıllı atık toplama sistemimiz var, hibe almıştık. İhale şartnamesinde yazan ne ise o süreci yürütüyoruz. Araçlarda bazen arızalar oluyor, tamirleri yapılıyor. Şartnamede belirtilen hiçbir hükmün dışına çıkmıyoruz. Belki nüfus artışı olmadı ama İzmir’de çöplerde şöyle bir şey var: Çöp kenarlarına yatak, moloz, vitrin, tuvalet taşı bırakılıyor. Biz görüntü olduğunda ceza da kesiyoruz. Bunlar niçin yapılıyor, bunlar daha önce yoktu. Kimin tarafından yapılıyor, niçin yapılıyor buna cevap bulamıyoruz. Kamera ihalesi yapacak, tüm çöplerin yanına kamera koyacağız. Bunu kendi imkanlarımızla yapacağız” yanıtı verdi.

Öztürk’ten ‘mali açmaz’ çıkışı

Çöp araçlarıyla ilgili önerge hakkında söz alan AK Partili Öztürk, “Bu sorun sizden önce de vardı, ama sizden önce şöyleydi: Vatandaş ‘Benim molozum var’ diyerek harç yatırıyordu, belediye araçları gelip alıyordu. Bunu maalesef bu dönem yaşamaya başladık. Karşıyaka Belediyesi’nin hizmeti çöp toplamak. Çöp döküm yerlerinde sorun olduğu için ilçelerde de problemler yaşandı, bundan sonra yaşanmayacağını umuyoruz. Siz de sizden önceki bu sistemi tekrardan gözden geçirin. Buna belki araç, personel ayıramıyoruzdur. Güzel işleyen bir sistem vardı, o sistem devam etsin. Siz bundan bir buçuk yıl önce çöp toplama araçlarıyla ilgili bir ihale gerçekleştirdik ve AK Parti olarak kendi araçlarımızı kendimiz alalım diye öneride bulunduk. Karşıyaka Belediyesi Denetim Komisyonu’ndaki üyeler için dahi huzur hakkını ve mali açmazı hesap ederek bir adım atıyor ve bir önceki yıl bizim söylediğimiz gibi araçlarını kendi almaya gidiyor. Bu nedenle oy birliği vermek istedik. Bir temenni: 10 tane yetmez, inşallah Karşıyaka Belediyesi 40 tane kamyon alır ve bir daha temizlik aracı ihalesi yapmaz. Siz de bunu bize söylerseniz mutluluk ve memnuniyet duyarız” dedi.

‘Hepimiz bu konuda hassasız’

“Biz de kendi çöp kamyonları olsun istiyoruz” yanıtı veren Ünsal, “Devraldığımız belediyenin sadece üç tane siyah plakalı aracı vardı. Karşıyaka Belediyesi’ni tüm ülke biliyor ama şartları kısıtlı bir belediye. Görev sürem bitmeden çöp kamyonu ordumuz olsun istiyoruz. Uygulamamız devam ediyor, bu konuda iki arkadaşımız çalışıyor. Parası yatırılanlar alınıyor. Parası yatırılmamış çöpler bunu yaratan. Birçok şikayet alıyoruz, yakaladıklarımıza ceza kesiyoruz. İlçe belediyesi çöpü toplamakla zorunlu, bertaraf büyükşehirde. Harmandalı kapandığı için çöpler sokaklarda kaldı. O kriz aşıldı, Harmandalı açıldı. Molozları alıyoruz da biz tutmakla görevli değiliz. Büyükşehir de molozları koyacak yerimiz yok diye yanıt veriyor. Biz tehlikesiz atık yeri için bir başvuru yaptık. Bununla ilgili kararı bekliyoruz. Her türlü adımı atıyoruz, çöp içinde bırakmak istemiyoruz. Ben de Karşıyakalıyım, hepimiz bu konuda hassasız. Yerleştireceğimiz dijitaller de çok işe yarayacak. Şu anda toplayamadığımız bir şey yok. Kendi gözümle gördüm, dördüncü kattan çöp atan insanları… Bu ailede başlayan bir şey, herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz. Ancak rutin bir büyük çöp bırakılması işi var” ifadelerini kullandı.

Kredi önergesine AK Parti’den ret!

Belediyenin 2026 Mali Yılı Bütçesinde, sabit kıymet yatırımları, araç alımları ile görev ve hizmetlerin gerektirdiği giderlerin karşılanabilmesi amacıyla faiz hariç 282 milyon 800 bin TL’ye kadar İller Bankası A.Ş.’den teminat mektubu alınması, İller Bankası A.Ş.’den nakdi ve gayrinakdi kredi kullanılması için Başkan Yıldız Ünsal’a yetki verilmesi meclis gündemine geldi. AK Parti’nin önergeyi komisyonlara gönderme talebini reddeden Başkan Ünsal, “Komisyonlara gitmesine gerek yok, rutin yapılan bir şey. Belediyelerin borçlanma yetkisi, kanunun belediyelere verdiği yetkiyi kullanmak. Tüm meclislerde ocak ayında yapılan rutin uygulama” dedi. AK Parti grubu önergeye ret vermesi sonrası kredi talebi oy çokluğu ile meclisten geçti.