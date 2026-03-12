Son Mühür- İzmir basın camiasının unutulmaz isimlerinden, duruşu ve üretkenliğiyle pek çok kadına yol gösteren gazeteci Ziynet Sertel, aramızdan ayrılışının beşinci yılında anlamlı bir organizasyonla anılıyor. Sertel Ailesi tarafından hayata geçirilen Ziynet Sertel Edebiyat Ödülleri Yarışması, edebiyat dünyasına yeni soluklar kazandırmayı ve usta gazetecinin aziz hatırasını öykülerin gücüyle gelecek nesillere taşımayı hedefliyor. Bu yılki teması "Geleceğe Mektuplar" olarak belirlenen yarışma, kalemiyle dünyayı güzelleştirmek isteyen tüm kadın yazarları bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Kadın yazarların sesi öykülerle yükselecek

Yarışma, sadece bir ödül töreni olmanın ötesinde, Ziynet Sertel’in yaşamı boyunca savunduğu kadın üretkenliğini ve yaratıcılığını taçlandıran bir platform olma özelliği taşıyor. Yurt içi ve yurt dışından katılım sağlanabilen bu anlamlı etkinlik, 18 yaşını doldurmuş, anlatacak bir hikayesi olan ve edebiyatın büyüleyici dünyasında iz bırakmak isteyen tüm kadın yazar ve yazar adaylarına kapılarını açıyor. Yarışmanın basın sponsorluğunu üstlenen 9 Eylül Medya Grubu ise projenin geniş kitlelere ulaşmasına ve edebiyat tutkunlarının heyecanına ortak olmaya devam ediyor.

Edebiyat dünyasının saygın isimleri jüri koltuğunda

"Geleceğe Mektuplar" temalı öykülerin titizlikle inceleneceği değerlendirme sürecinde, alanında uzman ve saygın isimlerden oluşan güçlü bir seçici kurul görev alacak. Yarışmanın jürisinde; Mavisel Yener, Dilek Gappi, Misket Dikmen, Banu Yıldıran Genç, Duygu Özsüphandağ, Saadet Erciyas ve Ayşe Başak Kaban gibi isimler yer alırken, organizasyonun koordinasyon süreçlerini ise Nurcan Kaya yürütecek. Edebiyat kalitesini en üst düzeyde tutmayı amaçlayan bu kurul, Ziynet Sertel’in özgün ve ışık saçan karakterine yakışır eserleri belirlemek için bir araya gelecek.

Dereceye giren eserlere büyük ödül desteği

Kadınların yazınsal gücünü desteklemek ve edebi üretimi teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada, dereceye giren yazarlar nakdi ödüllerle ödüllendirilecek. Sertel Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre; birincilik ödülü alan eser sahibine 20.000 TL, ikinciye 15.000 TL ve üçüncüye 10.000 TL takdim edilecek. Ödüllerin yanı sıra, seçilen eserlerin kurul tarafından hazırlanan "Ziynet Sertel Öykü Seçkisi" kitabında yer alarak ölümsüzleşmesi planlanıyor; böylece yazarların emeği kalıcı birer esere dönüştürülecek.

Katılım şartları ve başvuru detayları

Yarışmaya katılmak isteyen adayların, eserlerini en geç 30 Mayıs 2026 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine ulaştırmaları gerekiyor. Gönderilecek öykülerin daha önce hiçbir yerde (basılı veya dijital) yayımlanmamış olması ve tamamen özgün bir yapı taşıması şart koşuluyor. Özellikle teknolojik gelişmelerin ışığında, metinlerin yapay zeka (AI) desteği olmadan, yazarın kendi saf emeğiyle kaleme alınmış olması en temel kurallardan biri olarak belirtiliyor. Yazarlar, 500 ile 2500 kelime arasındaki eserlerini, gerçek kimliklerini gizleyerek tek kelimelik bir "rumuz" ile dijital ortamda iletecekler.

Ziynet Sertel: bir kadın, bir ışık, bir direniş

Ziynet Sertel, sadece bir gazeteci değil; attığı her adımda çevresine güç aşılayan, özünden aldığı enerjiyle var olan ve var eden müstesna bir isimdi. Erken bir vakitte aramızdan ayrılmış olsa da, onun yaşam mücadelesi ve mesleki tutkusu, bugün bu yarışma sayesinde binlerce kadının satırlarında yeniden can bulacak. Ziynet Sertel Edebiyat Ödülleri, bir inancın, bir inadın ve bir dayanışmanın sembolü olarak edebiyat tarihindeki yerini almaya hazırlanıyor.

