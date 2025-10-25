İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) Olağanüstü Oturumu’nda konuşan Guterres, “Okyanus ısısı rekor kırarken, ekosistemler yok oluyor. Hiçbir ülke yangınlardan, sellerden, fırtınalardan ve sıcak hava dalgalarından muaf değil. Ancak en yüksek bedeli her zaman en savunmasız ve yoksul ülkeler ödüyor” dedi.

WMO’nun 75. kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Guterres, örgütün sağladığı veri ve erken uyarı sistemlerinin milyonlarca hayat kurtardığını ve afetlerin ekonomik etkilerini azaltmada kritik rol oynadığını belirtti. “Herkes İçin Erken Uyarılar” girişimini örnek gösteren Guterres, bu sistemin bulunduğu ülkelerde afet kaynaklı ölümlerin en az altı kat daha düşük olduğunu, sadece 24 saat önceden yapılan uyarının bile hasarı yüzde 30 azaltabildiğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri, ülkelerin yüzde 60’ından fazlasının artık çoklu afet erken uyarı sistemlerine sahip olduğunu, en az gelişmiş ülkelerin ise kapasitelerini neredeyse iki katına çıkardığını ifade etti. Dijital teknoloji ve yapay zekadaki ilerlemelerin, veri paylaşımı ve uyarı sistemlerini güçlendirdiğine de dikkat çekti.

Guterres, önümüzdeki yıllara dair acil mesajlar da verdi. Brezilya’da düzenlenecek BM İklim Konferansı öncesinde ülkelerin küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlayacak cesur yeni ulusal iklim planlarını sunması gerektiğini vurguladı. “Önümüzdeki 10 yıl içinde sera gazı emisyonlarını azaltma taahhütleri net olmalı. Gelişmekte olan ülkeler için 2035’e kadar yıllık 1,3 trilyon dolarlık iklim finansmanı seferber edilmeli. Gelişmiş ülkeler de bu yıl en az 40 milyar dolarlık adaptasyon finansman taahhütlerini yerine getirmeli” diye konuştu.

Guterres, iklim krizine karşı zamanın hızla tükenmekte olduğunu belirterek, “Dijital teknoloji, erken uyarı sistemleri ve güçlü uluslararası işbirliği ile kayıpları azaltabiliriz. Ama bu adımlar tek başına yeterli değil; sera gazı emisyonlarını acilen düşürmek zorundayız” mesajını verdi.