Son Mühür - Coca-Cola, Afrika’daki şişeleme faaliyetlerindeki hisselerinin bir kısmını satma kararı aldı. Şirket, bu satışın ardından 2025’in son çeyreğinde yaklaşık 1 milyar dolarlık değer kaybı açıklayacak.

Coca-Cola, Afrika’daki iştiraki Coca-Cola Beverages Africa’daki (CCBA) yaklaşık yüzde 42’lik payını devretmeyi planlıyor. Satışın ardından şirketin mali tablolarına 1 milyar dolarlık değer düşüklüğü kaydedilecek. İsviçre merkezli Coca-Cola HBC, Coca-Cola Beverages Africa’nın (CCBA) yüzde 75 hissesini 2,6 milyar dolar bedelle satın almayı kabul etti. Anlaşma, Coca-Cola’nın ABD merkezli yüzde 42’lik payı ile Gutsche Family Investments’a ait hisseleri kapsıyor. Satış sonrası CCBA’nın toplam piyasa değerinin yaklaşık 3,4 milyar dolar olacağı açıklandı. İsviçre merkezli Coca-Cola HBC, Coca-Cola Beverages Africa’nın (CCBA) yüzde 75 hissesini 2,6 milyar dolar bedelle satın almayı kabul etti. Anlaşma, Coca-Cola’nın ABD merkezli yüzde 42’lik payı ile Gutsche Family Investments’a ait hisseleri kapsıyor. Satış sonrası CCBA’nın toplam piyasa değerinin yaklaşık 3,4 milyar dolar olacağı açıklandı.

Yeni anlaşma

Reuters’ın haberine göre, bu satın alma tamamlandığında Coca-Cola HBC, hacim bakımından Coca-Cola FEMSA’nın ardından dünyanın en büyük ikinci şişeleyicisi haline gelecek. İşlemin 2026 yılının sonuna kadar sonuçlanması hedefleniyor. Coca-Cola HBC, Afrika’daki büyüme stratejisi doğrultusunda Johannesburg Borsası’nda ikincil bir listeleme yapmayı planlıyor. Şirket, Coca-Cola’nın elinde kalacak yüzde 25’lik hisseleri önümüzdeki altı yıl içinde satın alma hakkına sahip olacak. Bu adımla HBC, 14 Afrika ülkesinde hızla artan genç nüfusun tüketim potansiyelinden en yüksek düzeyde yararlanmayı amaçlıyor. Satın almanın 2026 yılı bitmeden tamamlanması bekleniyor.