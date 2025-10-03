Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Şimşek, enflasyonun seyrine dair yaptığı açıklamada, “Enflasyonun ana eğilimi, dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor” ifadesini kullandı.

Gıda fiyatları enflasyonu yükseltti

Bakan Şimşek, eylülde yüksek çıkan aylık enflasyonda gıda fiyatlarının belirleyici rol oynadığına dikkat çekti. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonunun uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleştiğini vurgulayan Şimşek, bu durumun aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptığını belirtti.

Eğitim kalemleri de etkili oldu

Açıklamasında okulların açıldığı eylül ayında eğitim grubu ve buna bağlı diğer kalemlerin de enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulunduğunu dile getiren Şimşek, dönemsel etkilerin fiyat artışlarında öne çıktığını ifade etti.

“Program önceliğimiz dezenflasyon”

Şimşek, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:



“Enflasyonun ana eğilimi, dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla, program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız.”