Son Mühür- İran basınında yer alan ilk bilgilere göre rafineri sahasında birden fazla patlama meydana geldi.

Patlamaların şiddeti ve etkisiyle ilgili detaylar henüz netleşmezken, olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yetkililerden gelen ilk açıklamalarda, olayın nedenine dair kesin bir tespit yapılmadığı ve teknik ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Siri Adası’ndan da patlama sesleri geldi

Aynı saat diliminde, Basra Körfezi’nde yer alan bir diğer stratejik nokta olan Siri Adası çevresinde de patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Bu patlamaların Lavan Adası’ndaki olayla bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmezken, İran medyası her iki gelişmenin de eş zamanlı olarak araştırıldığını vurguladı.

Ateşkes ihlal mi edildi?

Patlamaların, İran ile ABD arasında ilan edilen geçici ateşkesten yaklaşık 10 saat sonra meydana gelmesi dikkat çekti.

Bu zamanlama, olayın olası bir ateşkes ihlali olup olmadığı yönünde tartışmaları beraberinde getirdi. Ancak taraflardan bu yönde resmi bir doğrulama yapılmış değil.

Saldırı iddiaları doğrulanmadı

Sosyal medya ve bazı çevrimiçi platformlarda patlamaların dış kaynaklı bir saldırı olabileceğine dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Özellikle İsrail veya ABD’nin olası rolüne dair spekülasyonlar dikkat çekti.