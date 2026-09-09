Lig maratonunun geride kalan 4 haftalık diliminde topladığı 9 puanla üst sıralardaki yerini sağlama alan Beşiktaş, evindeki seriyi sürdürerek taraftarına galibiyet armağan etmeyi amaçlıyor. Deplasman ekibi Erzurumspor FK ise zorlu İstanbul seferinden puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan kurtulmanın planlarını kuruyor. Nefesler tutuldu.

Futbol tutkunları cuma akşamı ekran başına kilitlenecek 90 dakikanın başlama saatini, şifresiz yayın ihtimalini ve teknik heyetlerin sahaya süreceği kadroları dikkatle inceliyor. Geri sayım başladı.

Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş ile Erzurumspor FK arasındaki Trendyol Süper Lig 5. hafta randevusu, 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Taraftarların merakla beklediği heyecan dolu 90 dakikaya İstanbul Boğazı'nın kıyısındaki Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Karşılaşma Bilgisi Maç ve Yayın Detayı Karşılaşma Beşiktaş - Erzurumspor FK Tarih ve Saat 11 Eylül 2026 Cuma, 20.00 Karşılaşma Stadyumu Tüpraş Stadyumu (İstanbul) Canlı Yayın Kanalı beIN Sports 1 Lig ve Hafta Trendyol Süper Lig 5. Hafta

Takımların ligdeki puan tablosu ve form grafiği

Süper Lig yarışına tempolu bir başlangıç yapan Beşiktaş, geride kalan ilk 4 haftalık süreçte 3 galibiyet ve 1 yenilgi elde etti. Hücum hattında üretken bir futbol sergileyen ev sahibi ekip, iç saha avantajını sonuna kadar kullanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Taktik planlar şekillendi.

Konuk Erzurumspor FK cephesinde ise deplasman savunması ağırlık kazanıyor. Ligde çıktığı 4 müsabakadan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılarak hanesine 4 puan yazdıran mavi-beyazlı ekip, İstanbul'da sürpriz peşinde koşuyor. Kartal temkinli davranıyor.

Dolmabahçe'de kritik 90 dakika öncesi son gelişmeler

Milli takımlara giden oyuncuların kampa dönmesiyle hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde hızlandıran Beşiktaş teknik heyeti, rakip kalede ilk dakikalardan itibaren yoğun pres uygulamayı hedefliyor. Kanat bindirmelerine ağırlık veren antrenörler, ceza sahası dışından denenecek isabetli şutlar üzerinde duruyor. Hata payı kalmadı.

Mavi-beyazlı konuk ekip ise savunma bloğunu derinde kurarak hızlı kontra ataklarla rakip kalede tehlike yaratmayı planlıyor. İki takımın taktik savaşı cuma akşamı yeşil zeminde kazananı belirleyecek. Düdük sesi bekleniyor.