Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'i 10. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Manisa Süper Amatör Lig'e gerileyen Turgutluspor, küllerinden doğmak için radikal bir tercihe yöneldi. Camiada büyük yankı uyandıran bu hamle, spor kamuoyunun tüm bakışlarını Manisa'ya çevirdi. Genç hoca sahaya indi.

Futbolculuk geçmişi ile üniversitede sürdürdüğü akademik eğitimini harmanlayan Zeynep Mestan, kırmızı-siyahlı ekibi yeniden üst liglere taşımak için mücadele verecek. Kulüp yönetimi ve taraftarlar genç teknik adamın vizyonuna güveniyor. Tarihi mesai başladı.

Zeynep Mestan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Zeynep Mestan, 30 Temmuz 2004 tarihinde İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya gelen ve 22 yaşında erkek futbol takımının başına geçen genç teknik direktör olarak biliniyor. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde yükseköğrenimini sürdüren Mestan, teorik spor eğitimini saha içi deneyimiyle birleştiriyor.

Bilgi Başlığı Ayrıntı ve Kariyer Verisi Doğum Tarihi ve Yeri 30 Temmuz 2004, Bornova / İzmir Yaşı 22 Yeni Görevi Turgutluspor A Takım Teknik Direktörü Eğitim Durumu Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Önceki Kulübü Bornova Genç Yıldızlar Spor (Futbolcu)

Zeynep Mestan hangi takımlarda futbol oynadı?

Futbolculuk lisansı 2019 yılında çıkan Zeynep Mestan, yeşil sahalarda uzun yıllar aktif futbolcu olarak ter döktü. Kariyeri boyunca Karşıyaka BESEM Spor, Konak Belediyespor, Bornova Hitab Spor, Soma Zafer Spor ve son olarak Bornova Genç Yıldızlar Spor formalarını sırtına geçirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre son transferini 10 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştiren genç sporcu, kramponlarını asarak antrenörlük kariyerine odaklandı. Savunma ve orta saha kurgusundaki oyun zekasını kulübeye yansıtmayı amaçlayan genç çalıştırıcı, sahada edindiği refleksleri taktik tahtasına aktarıyor. Düdük sesleri yükseliyor.

Turgutluspor yeni sezonda hangi hedefleri belirledi?

Tarihinde ilk kez Manisa Süper Amatör Lig sahnesine çıkacak olan Turgutluspor, Zeynep Mestan önderliğinde şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Kırmızı-siyahlı idareciler, altyapıdan yetişen dinamik isimlerle yeni bir takım iskeleti kuruyor.

Genç teknik direktörün oyuncularla kurduğu iletişim ve sahaya yaydığı yüksek tempo, camiada yeni bir heyecan dalgası yarattı. İlk antrenmanla birlikte taktik planlarını sahaya yansıtan Mestan, taraftarın özlem duyduğu başarıyı yakalamak istiyor. Zorlu maraton bekliyor.