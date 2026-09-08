İzmir’in 2027 üretim yılına ilişkin tarımsal üretim planlaması netleşti. 08.09. 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 11781 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bitkisel üretim planlaması ve tarımsal desteklemelere ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Gazete “2025-2027 Bitkisel Üretim Planlaması Havza Ürün Deseni” programındaki İzmir’in ilçelerde üretimi planlanan ürünler de tek tek açıklandı. Listede İzmir için arpa ve buğday üretimine öncelik verildiği görüldü.

İşte İzmir'de yetiştirilebilecek ürünler

İzmir'de ilçe ilçe yetiştirilecek tarım ürünleri şu şekilde:

Aliağa: Arpa, yağlık ayçiçeği, buğday, dane mısır, kütlü pamuk ve yem bitkileri.

Arpa, yağlık ayçiçeği, buğday, dane mısır, kütlü pamuk ve yem bitkileri. Bayındır: Arpa, buğday ve yem bitkileri.

Arpa, buğday ve yem bitkileri. Bayraklı: Arpa, buğday, dane mısır, nohut, kütlü pamuk ve yem bitkileri.

Arpa, buğday, dane mısır, nohut, kütlü pamuk ve yem bitkileri. Bergama: Arpa, yağlık ayçiçeği, buğday, dane mısır, nohut, kütlü pamuk ve yem bitkileri.

Arpa, yağlık ayçiçeği, buğday, dane mısır, nohut, kütlü pamuk ve yem bitkileri. Beydağ: Arpa, buğday, dane mısır, nohut, kuru sorgum ve yem bitkileri.

Arpa, buğday, dane mısır, nohut, kuru sorgum ve yem bitkileri. Bornova: Arpa, buğday, dane mısır, nohut, kuru sorgum ve yem bitkileri.

Arpa, buğday, dane mısır, nohut, kuru sorgum ve yem bitkileri. Çeşme: Arpa, buğday ve yem bitkileri.

Arpa, buğday ve yem bitkileri. Çiğli: Arpa, yağlık ayçiçeği, buğday, dane mısır, kütlü pamuk ve yem bitkileri.

Arpa, yağlık ayçiçeği, buğday, dane mısır, kütlü pamuk ve yem bitkileri. Dikili: Arpa, yağlık ayçiçeği, buğday, dane mısır, nohut, kütlü pamuk ve yem bitkileri.

Arpa, yağlık ayçiçeği, buğday, dane mısır, nohut, kütlü pamuk ve yem bitkileri. Foça: Arpa, yağlık ayçiçeği, buğday, dane mısır, kütlü pamuk ve yem bitkileri.

Arpa, yağlık ayçiçeği, buğday, dane mısır, kütlü pamuk ve yem bitkileri. Gaziemir: Arpa, buğday, kütlü pamuk ve yem bitkileri.

Arpa, buğday, kütlü pamuk ve yem bitkileri. Güzelbahçe: Karabağlar ve Karaburun: Arpa, buğday ve yem bitkileri.

Karabağlar ve Karaburun: Arpa, buğday ve yem bitkileri. Karşıyaka: Arpa, buğday, dane mısır, nohut ve yem bitkileri.

Arpa, buğday, dane mısır, nohut ve yem bitkileri. Kemalpaşa: Arpa, buğday, dane mısır, nohut ve yem bitkileri.

Arpa, buğday, dane mısır, nohut ve yem bitkileri. Kınık: Arpa, yağlık ayçiçeği, buğday, dane mısır, kütlü pamuk, nohut ve yem bitkileri.

Arpa, yağlık ayçiçeği, buğday, dane mısır, kütlü pamuk, nohut ve yem bitkileri. Kiraz: Arpa, buğday, dane mısır, nohut, kütlü pamuk ve yem bitkileri.

Arpa, buğday, dane mısır, nohut, kütlü pamuk ve yem bitkileri. Konak: Arpa, buğday ve yem bitkileri.

Arpa, buğday ve yem bitkileri. Menderes: Arpa, buğday, fasulye, nohut ve yem bitkileri.

Arpa, buğday, fasulye, nohut ve yem bitkileri. Menemen: Arpa, yağlık ayçiçeği, buğday, dane mısır, kütlü pamuk, nohut ve yem bitkileri.

Arpa, yağlık ayçiçeği, buğday, dane mısır, kütlü pamuk, nohut ve yem bitkileri. Narlıdere: Arpa, buğday ve yem bitkileri.

Arpa, buğday ve yem bitkileri. Ödemiş: Arpa, buğday, kütlü pamuk, patates ve yem bitkileri.

Arpa, buğday, kütlü pamuk, patates ve yem bitkileri. Seferihisar: Arpa, buğday ve yem bitkileri.

Arpa, buğday ve yem bitkileri. Selçuk: Arpa, buğday, dane mısır, kütlü pamuk, patates ve yem bitkileri.

Arpa, buğday, dane mısır, kütlü pamuk, patates ve yem bitkileri. Tire: Arpa, buğday, dane mısır, kütlü pamuk, patates ve yem bitkileri.

Arpa, buğday, dane mısır, kütlü pamuk, patates ve yem bitkileri. Torbalı: Arpa, buğday, dane mısır, kütlü pamuk ve yem bitkileri.

Arpa, buğday, dane mısır, kütlü pamuk ve yem bitkileri. Urla: Arpa, buğday, dane mısır, kütlü pamuk ve yem bitkileri

Destek katsayıları yenilendi

Resmi gazetede yayımlanan kararda sadece üretim deseni değil, tarımsal destekleme uygulamalarındaki değişiklikler de yer aldı. Bu kapsamda 2027 üretim yılı için sertifikalı tohum kullanım desteğinde ürünlere göre farklı katsayılar uygulanacak.

Yeni düzenlemeye göre destek katsayıları; aspir, kolza (kanola) ve susamda **0,20**, fiğde **0,50**, arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulafta **0,56** olarak belirlendi.

Korungada **0,60**, mercimekte **0,80**, nohut, yerfıstığı, yem bezelyesi ve yoncada **1,00**, çeltik ve kuru fasulyede **1,50**, patateste ise **2,20** katsayısı uygulanacak.

Düzenlemenin diğer destek tablosunda ise yağlık ayçiçeği için **0,6**, mısır için **1,0**, patates için **2,0** katsayısı yer aldı.

Gerçek ürün esas alınacak

Yeni düzenlemeyle üretim ve üretim geliştirme desteklerinde tespit edilen gerçek ürün esas alınacak. Ürünlerin belirlenmesinde uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri ve yerinde tespit yöntemlerinden yararlanılacak.