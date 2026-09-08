İzmir'in Aliağa ilçesinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından tarama amacıyla hayata geçirilen İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Pembe Prenses tarama aracı dün itibari ile başladı. 25 Eylül tarihine kadar 09.00-17.00 saatlerinde Aliağa Cumhuriyet Meydanı’nda Aliağalı vatandaşlara hizmet verecek. Ücretsiz mamografi çekimi ve kanser tarama testlerinin gerçekleştirileceği araçta, vatandaşların erken tanı amacıyla gerekli taramalardan yararlanması sağlanacak.

Pembe Prenses aracı Aliağa'da hizmete başladı

Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun, kanser taramalarının erken tanı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Serviks (rahim ağzı) kanseri taraması kapsamında 30-65 yaş arasındaki kadınların beş yılda bir HPV-DNA testi yaptırmaları, meme kanseri taraması kapsamında 40-69 yaş arasındaki kadınların iki yılda bir mamografi çektirmeleri ve sağlık personeli tarafından muayene olmaları öneriliyor.

Kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması kapsamında ise 45-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin iki yılda bir gaitada (dışkı) gizli kan testi (GGK), 10 yılda bir kolonoskopi yaptırmaları öneriliyor" dedi.

Ücretsiz kanser taramaları için çağrı

Ayrıca Orhun ücretsiz gerçekleşecek mamografi çekimi ve kanser tarama testlerinden yararlanmak isteyen vatandaşları Pembe Prenses aracına davet etti.