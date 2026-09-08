İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Hacıömerli Mahallesi’nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk ve zeytinlik alanda başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yönlendirildi. Söndürme çalışmalarına Aliağa Belediyesi’ne ait su tankerleri ve iş makineleri de destek verdi. Ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için karadan yoğun bir çalışma yürüttü.

Yangın kontrol altına alındı

Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın 4 saat içinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.