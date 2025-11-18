Sihirbazlar Çetesi serisinin üçüncü halkası aksiyon ve illüzyon dolu bir hikaye sunarken, Mavi Ay ise dramatik bir biyografi türünde izleyiciyle buluştu. Bu yapımlar şu an için yalnızca sinema salonlarında erişilebilir durumda, dijital platformlarda yayınlanmadı.

Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz filmi hangi platformda

Film, Mahşerin Dört Atlısı olarak bilinen sihirbaz ekibinin yeni macerasını konu alıyor. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco ve Isla Fisher gibi isimlerin yanı sıra yeni oyuncular Ariana Greenblatt ve Justice Smith kadroda yer aldı. Ruben Fleischer'ın yönettiği yapım, değerli bir elmas soygunu etrafında dönen olayları anlatıyor. Türkiye dağıtımını TME Films üstlendi ve ülke genelinde geniş salonlarda gösterimde. Biletler online platformlar üzerinden veya gişelerden alınabiliyor. Cinetime, Paribu Cineverse, CinemaPink gibi zincirlerde seanslar mevcut. Film henüz Netflix, Disney+, Amazon Prime Video veya HBO Max gibi streaming servislerinde yer almıyor. Sinema gösterimi sonrası dijital yayın için birkaç ay beklenmesi gerekiyor.

Öte yandan Richard Linklater'ın yönettiği Mavi Ay, ünlü şarkı sözü yazarı Lorenz Hart'ın son dönemlerine odaklanan bir dram filmi. Ethan Hawke, Andrew Scott, Margaret Qualley ve Chris O'Dowd başrolleri paylaşıyor. Yapım, Hart ile Richard Rodgers'ın işbirliğini ve 1943'te geçen tek gecelik bir hikayeyi ele alıyor. Berlin Film Festivali'nde yarışan film, Türkiye'de Mars Dağıtım aracılığıyla vizyona girdi. Avşar, Cinemaximum ve bağımsız salonlarda izlenebiliyor. Seans bilgileri bilet sitelerinden takip edilebiliyor. Şu anda hiçbir dijital platformda yayınlanmıyor, yalnızca sinema salonlarında erişilebilir. Festival gösterimleri dışında ticari vizyonu yeni başladı.

Genel vizyon durumu ve alternatifler

Her iki film de yeni vizyon yapımları olduğu için şu an sadece sinema salonlarında izlenebiliyor. Önceki Sihirbazlar Çetesi filmleri Netflix veya Prime Video gibi platformlarda bulunurken, üçüncü film için benzer bir geçiş birkaç ay sonra gerçekleşebilir. Mavi Ay ise bağımsız yapım özelliğiyle sınırlı salonlarda yer alıyor. İzleyiciler seans saatlerini şehirlerine göre kontrol edebilir, IMAX veya 4DX seçenekleri bazı salonlarda mevcut. Dijital yayın tarihi açıklanmadı, sinema gişeleri şu an tek seçenek olarak kaldı. Haftanın diğer yeni filmleri arasında dram ve komedi türleri de çeşitlilik sağlıyor.