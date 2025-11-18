Oytun Çalapöver’in CEO koltuğuna gelmesiyle birlikte Yemeksepeti yönetiminde önemli bir dönüşüm başladı. Çalapöver, gıda teknolojileri ve dijital platformlarda uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip. Geçmişte uluslararası şirketlerde, özellikle girişimcilik ve operasyonel mükemmellik alanlarında farklı pozisyonlarda yer aldı.

Yönetim Kadrosunda Vitrin Değişimi

Yeni CEO’nun geçmişinde Zomato’da liderlik seviyesinde görev almak, Eating Europe Food Tours’un kurucu ortağı ve COO’su olmak gibi iş deneyimleri öne çıkıyor. Mikro mobilite sektöründe Bird’de EMEA Operasyonları Direktörü olarak sorumluluk üstlendi ve pazarlama, strateji gibi bölümlerde 3M ve thyssenkrupp gibi global şirketlerde çalıştı. Bu birikim, Yemeksepeti için deneyimi ön planda tutan yeni bir vizyonun işareti oldu.

Çalapöver, teknoloji ve gıda sektörlerinde köklü bir bilgi birikimine sahip olarak, özellikle dijitalleşme ve operasyonel mükemmellik alanlarında sektörel dönüşümlerde etkili rol oynadı. Son dönemde Yemeksepeti’nin inovasyon ve büyüme stratejilerine liderlik ediyor; farklı sektörlerde edindiği tecrübeyle hem girişimcilik hem de kurumsal ölçekte verimliliği artırıyor. Çalapöver’in öncülüğünde Türk teknoloji ve inovasyon ekosisteminin uluslararası bağlantılarının güçlenmeye devam ettiği görülüyor.

Şirketin Gelecek Perspektifi

Oytun Çalapöver’in göreve başlamasıyla birlikte şirket, inovasyon ve teknoloji odaklı büyüme stratejisine yöneldi. Rekabetin ve müşteri beklentisinin arttığı online sipariş sektöründe Yemeksepeti, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve pazardaki liderliğini güçlendirmek için planlar hazırladı. Yönetim değişikliğiyle sektörde yeni bir dönem hedeflendi, ekip yapısı ve iş süreçlerinde güncelleme çalışmaları gündeme geldi.