İBB davası kapsamında 402 sanığın yargılandığı süreçte Ali Sukas, iddianamede yer alan kritik isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Sukas hakkındaki iddialar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Ağaç A.Ş. bünyesinde yürütülen ihalelere odaklanıyor.

Ali Sukas kimdir?

Ali Sukas, 1966 yılında Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı İncesu köyünde doğdu. İlkokulu memleketinde tamamladıktan sonra 1984 yılında Üsküdar Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldu. 1988'de İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden orman mühendisi unvanıyla lisans derecesi aldı. Ardından aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü'nde orman koruma ve orman entomolojisi alanında yüksek lisans eğitimini sürdürdü.

Profesyonel kariyerine 1988-1991 yılları arasında özel sektörde adım atan Sukas, ilerleyen dönemde eğitim, çevre ve sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve sivil toplum kuruluşlarında kurucu başkan ile yönetici pozisyonlarında bulundu. 2019 yılında İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'nin genel müdürlüğüne atandı.

Ali Sukas neden tutuklu, suçlamalar ne?

Ali Sukas, kamuoyunda İBB davası olarak bilinen ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu geniş kapsamlı iddianamede şüpheli olarak yer alıyor. İddianamede Sukas hakkında öne sürülen temel suçlamalar şöyle sıralanıyor:

Ağaç A.Ş. ile iş yapan müteahhitlerden rüşvet talep ettiği iddia ediliyor. Sukas'ın bu taleplerini gerekçelendirirken "yukarıdan baskı" ve "seçim desteği" gibi ifadeler kullandığı öne sürülüyor. Savcılık, bu eylemlerin organize bir yapı çerçevesinde gerçekleştirildiğini savunuyor.

İBB davası ne aşamada?

İBB davasında 402 sanığın yargılandığı süreç dördüncü duruşma gününe ulaştı. Sanık savunmaları devam ederken Ali Sukas'ın mahkemedeki ifadeleri gündem yarattı. Dava, Türkiye'nin en büyük yolsuzluk davaları arasında gösterilirken süreç Pazartesi günü yapılacak duruşmayla devam edecek.