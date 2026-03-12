Sosyal medyada sıkça gündeme gelen sorulardan biri de Calve boykot mu ve Calve İsrail malı mı sorusu. Özellikle Filistin meselesine duyarlı tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin İsrail ile bağlantısını sorguluyor. Calve markası da bu tartışmaların odağında yer alan isimlerden biri haline geldi.

Peki Calve gerçekten İsrail malı mı, boykot listesinde mi yer alıyor ve ana şirketi Unilever'in İsrail ile nasıl bir ilişkisi var? İşte merak edilen tüm detaylar.

Calve hangi ülkenin markası

Calve, 1898 yılında Hollanda'nın Delft şehrinde kurulan bir gıda markası. İlk olarak bitkisel yağ üretimiyle faaliyet gösteren marka, zamanla mayonez, ketçap, hardal ve çeşitli soslarla tanınan küresel bir isim haline geldi. 1980'li yıllarda İngiltere merkezli dev tüketim şirketi Unilever tarafından satın alındı ve bugün bu grubun çatısı altında dünya genelinde faaliyet gösteriyor. Türkiye'de satılan Calve ürünlerinin önemli bir bölümü yurt içindeki üretim tesislerinde üretiliyor.

Calve İsrail malı mı

Calve, doğrudan İsrail malı değil. Markanın menşei Hollanda ve İsrail'de herhangi bir üretim tesisi bulunmuyor. Ancak ana şirketi Unilever'in İsrail'de ticari faaliyetleri ve iş ortaklıkları mevcut. Unilever, İsrail'in büyük gıda şirketlerinden Strauss Group'un dondurma üretimi yapan alt kuruluşu Strauss Ice Cream'in ana hissedarı konumunda.

Calve neden boykot listesinde

Unilever'in boykot tartışmalarının merkezine oturmasının en önemli nedenlerinden biri, Ben & Jerry's olayı. Unilever bünyesindeki dondurma markası Ben & Jerry's, 2021 yılında İsrail'in işgal altındaki topraklarında ürün satışını durdurma kararı almıştı. Ancak Unilever İsrail, bu kararı göz ardı ederek markanın dağıtım haklarını İsrailli iş insanı Avi Zinger'a devretti. Bu gelişme, Unilever'e ve bünyesindeki tüm alt markalara yönelik boykot çağrılarını güçlendirdi. Calve de bu kapsamda dolaylı olarak boykot listelerine dahil edildi.

Resmi bir boykot kararı var mı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Calve veya Unilever'e yönelik alınmış resmi bir boykot kararı bulunmuyor. Uluslararası kuruluşlar tarafından da Calve için resmi bir boykot listesi açıklanmadı. Ancak BDS (Boykot, Yatırım Çekme ve Yaptırım) hareketi ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, Unilever grubunu ve alt markalarını boykot kapsamında değerlendiriyor. Sonuç olarak Calve'yi tercih edip etmemek tamamen tüketicinin kişisel etik ve politik tercihine bağlı.