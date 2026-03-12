Star TV'de yayınlanan ve Ay Yapım imzası taşıyan Sevdiğim Sensin dizisi, her hafta artan izlenme oranlarıyla ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Dizide Kadir Çatalca karakterine hayat veren Umutcan Ütebay, vicdanlı ve dürüst tavrıyla izleyicilerin en çok sevdiği isimlerden biri haline geldi.

Erkan'ın askerlik arkadaşı olan Kadir, vatani görevini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelerek Aldur yalısına sığınıyor. Lüks dünyanın ortasında kendi değerlerinden vazgeçmeyen karakter, dizinin ahlaki pusulası olarak öne çıkıyor.

Sevdiğim Sensin'de Kadir Çatalca kim

Kadir Çatalca, dizinin en saf ve gerçekçi karakterlerinden biri. Erkan'ın (Aytaç Şaşmaz) askerlik döneminden yakın arkadaşı olan Kadir, çatışma sırasında Erkan'a kan vererek hayatını kurtarmış ve aralarında güçlü bir kan kardeşliği bağı oluşmuş. Erkan'ın daveti üzerine İstanbul'a gelen Kadir, yalıdaki entrikalar ve güç oyunlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Zenginliğin ortasında dürüstlüğünü koruyan Kadir, izleyiciler tarafından "yalının tek dürüst adamı" olarak nitelendiriliyor.

Umutcan Ütebay kimdir

30 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Umutcan Ütebay, 32 yaşında bir dizi ve tiyatro oyuncusu. Çocukluğu Tarabya'da geçen oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1,79 cm boyunda ve 79 kg ağırlığındaki Ütebay, burcu Yay.

Oyunculuk kariyerine kamera önünden önce tiyatro sahnelerinde başlayan Ütebay, DOT Tiyatro ve Zorlu PSM'de "Bırak İçeri Gireyim" ve "Çıkışa Gel" gibi önemli oyunlarda sahne aldı.

Umutcan Ütebay'ın oynadığı diziler

Televizyon kariyerine 2019 yılında adım atan Ütebay, kısa sürede dikkat çeken rollere imza attı. İşte oynadığı diziler ve canlandırdığı karakterler:

Afili Aşk (2019) – Sabri Horoz

(2019) – Sabri Horoz Üç Kuruş (2021) – Şahin

(2021) – Şahin Aile (2023) – Eko (Ekrem)

(2023) – Eko (Ekrem) Deha – Yaman

– Yaman Sevdiğim Sensin (2025-2026) – Kadir Çatalca

Özellikle Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisindeki Şahin rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan Ütebay, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisindeki Eko karakteriyle de beğeni topladı. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Ütebay, bekar olarak biliniyor.