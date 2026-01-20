Ölümünden kısa süre önce babasını kanser nedeniyle kaybeden Cloud, bu kayıpla baş etmek için ailesinin yanına dönmüştü. Peki Angus Cloud neden öldü, ölüm nedeni neydi? İşte genç yıldızın trajik hikayesi...

Angus Cloud neden öldü?

Angus Cloud, 31 Temmuz 2023'te Kaliforniya Oakland'daki aile evinde annesi tarafından cansız halde bulundu. Yapılan otopsi sonucunda Alameda County Adli Tıp Ofisi, Eylül 2023'te ölüm nedenini açıkladı.

Adli Tıp Ofisi'nin raporuna göre Cloud, kazara aşırı doz nedeniyle hayatını kaybetti. Vücudunda fentanil, kokain, metamfetamin ve benzodiazepinlerin ölümcül birleşimi tespit edildi. Ölüm, kayıtlara "kazara çoklu ilaç zehirlenmesi" olarak geçti.

İntihar mı etti?

Angus Cloud'un ölümünün ardından bazı kaynaklar intihar ihtimalini gündeme getirdi. Özellikle babasının ölümünden sonra yaşadığı derin üzüntü nedeniyle bu iddialar güçlendi.

Ancak annesi Lisa Cloud, oğlunun son gününde oldukça neşeli olduğunu ve herhangi bir intihar notu bırakmadığını açıkladı. Resmi adli tıp raporu da ölümün kaza olduğunu teyit etti.

Annesi o geceyi şöyle anlattı: "Sevdiği evde bir süre daha kalmak niyetiyle odasını yeniden düzenliyordu. Üniversitedeki kız kardeşlerinin geçimine yardımcı olmak ve bana duygusal ve mali açıdan yardım etmek istediğinden bahsetti. Hayatına son vermek gibi bir niyeti yoktu. O gece bana iyi geceler diledi ve sabah görüşürüz dedi. Bundan sonra neler olduğunu bilmiyorum."

Babasının ölümü onu nasıl etkiledi?

Angus Cloud, ölümünden yaklaşık iki ay önce, Mayıs 2023'te kanserle mücadele eden 65 yaşındaki babası Conor Hickey'i kaybetti. Babasını "en yakın arkadaşım" olarak tanımlayan genç oyuncu, cenaze için İrlanda'ya gitti.

Aileye yakın kaynaklar, Cloud'un babasının ölümünden sonra ciddi ruh sağlığı sorunları yaşadığını belirtti. İrlanda'dan döndükten sonra ailesinin yanında kalmaya başlayan oyuncu, yasını atlatmaya çalışıyordu.

Ölümünden iki hafta önce Instagram'da babasının siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Cloud, altına "Özledim seni" notunu düşmüştü.

Angus Cloud kimdir?

Conor Angus Cloud Hickey, 10 Temmuz 1998'de ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Oakland'da dünyaya geldi. İrlanda kökenli bir aileye sahip olan Cloud'un ailesi hâlâ İrlanda'da yaşıyordu. Molly ve Fiona adında ikiz kız kardeşleri bulunuyordu.

Oakland Sanat Okulu'nda Yapım Tasarımı bölümünde eğitim gören Cloud, burada ileride Euphoria'da birlikte oynayacağı Zendaya ile sınıf arkadaşı oldu.

2013 yılında Oakland şehir merkezinde karanlık bir sokakta inşaat çukuruna düşen Cloud, bu kazada "hafif beyin hasarı" aldığını açıklamıştı.

Oyunculuğa nasıl başladı?

Angus Cloud'un oyunculuk hikayesi oldukça sıra dışı. Euphoria'dan önce hiçbir oyunculuk deneyimi olmayan Cloud, New York Brooklyn'deki Barclays Center yakınında bir restoranda garson olarak çalışıyordu.

Bir gün Euphoria oyuncu yönetmeni Jennifer Venditti onu fark etti ve diziye davet etti. Cloud başta bu teklifin bir dolandırıcılık olduğunu düşündü. Ancak yapımcılarla görüştükten sonra Fezco rolünü üstlendi ve hayatı değişti.

Fezco karakteri neden bu kadar sevildi?

Euphoria'da canlandırdığı Fezco karakteri, dizinin en sevilen figürlerinden biri haline geldi. Fezco, ana karakter Rue Bennett'in (Zendaya) yakın arkadaşı olan iyi kalpli bir uyuşturucu satıcısıydı. Karakterin dizideki rolü ikinci sezonda genişletildi.

Wall Street Journal, Fezco'yu "sevimli uyuşturucu satıcısı" olarak tanımladı. Cloud'un karakteri o kadar doğal canlandırması, bazı izleyicilerin gerçek hayatta da aynı kişiliğe sahip olduğunu düşünmesine neden oldu.

Angus Cloud'un filmografisi

Angus Cloud, Euphoria dışında da çeşitli projelerde yer aldı:

Euphoria (2019-2022) – Fezco rolü

(2019-2022) – Fezco rolü North Hollywood (2021)

(2021) The Line (2023)

(2023) Your Lucky Day (2023)

(2023) Abigail (2024) – Ölümünden sonra vizyona girdi, filmi onun anısına ithaf edildi

(2024) – Ölümünden sonra vizyona girdi, filmi onun anısına ithaf edildi The Garfield Movie (2024)

Ayrıca Noah Cyrus, Juice Wrld, Becky G ve Karol G gibi sanatçıların müzik videolarında da yer aldı. Ölümünden önce Tim O'Brien'ın Vietnam Savaşı'nı anlatan "The Things They Carried" kitabının film uyarlamasında rol alması planlanıyordu.

Zendaya ve Hollywood'dan tepkiler

Cloud'un ölümünün ardından Euphoria'daki rol arkadaşı Zendaya, Instagram'da duygusal bir veda mesajı paylaştı. Zendaya, Cloud'u "kardeşim" olarak tanımladığını ve onun sınırsız ışığını, sevgisini ve neşesini asla unutmayacağını belirtti.

HBO da yaptığı açıklamada Cloud'un son derece yetenekli olduğunu ve Euphoria ailesinin sevilen bir parçası olduğunu vurguladı.

Dizinin yaratıcısı Sam Levinson ise "Angus gibisi yoktu. O çok özel, çok yetenekli ve aramızdan bu kadar erken ayrılmak için çok gençti" dedi.