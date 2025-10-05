Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

''Çok duygulandım''

Hayatını yitiren abisine yönelik açılan pankart nedeniyle taraftarlara teşekkür eden Sergen Yalçın, "Galatasaray camiasına teşekkür ederim. Rahmetli kardeşimle ilgili pankart açmışlar. İnsanlık, her şeyden daha önemli. 3 puandan daha önemli. Çok duygulandım. Hepsine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Maçı değerlendiren Yalçın, şunları söyledi:

"Oyun planı başta sağlıklı durdu. Çok iyi planladık Galatasaray'ın neler yapabileceğini. Çok doğru oyun oynadık. Erken golü bulduk. Golü bulduk. Kırmızı kartla oyun kolaylar gibi oldu. 11'e 10'da oyuncularıma bazı şeyleri anlattım, topun bizde kalması gerektiğini söyledim. 10 kişi takımdan baskı yedik. Neredeyse pozisyon vermediğimiz maçtan 1-1'le ayrıldık. 4-5 pozisyon verdik. 2 puan kaybettik. Böyle ölümcül hata yaparsan golü yersin. Yediğimiz gol psikolojimizi düşürdü, onları iştahlandırdı.''

''2 puan kaybeden taraf bizdik''

"1-1'den sonra Rafa Silva'nın pozisyonları vardı. 2 puan kaybederek ayrılıyoruz, üzücü. 2 puan kaybeden taraf bizdik. Ona çok üzüldük. Kesinlikle kazanabileceğimiz, zor bir maçtı. Birçok şeyi doğru yaptık aslında ama tek bir yanlışa ceza ağır kesildi. Üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Bundan sonraki maçlara konsantre olacağız. Oyuncularımız belirli dakikalarda iyi mücadele ettiler. Bazen bizdeydi oyun, bazen onlardaydı. İyi bir derbi oldu. Böyle bir oyun planımız yok aslında ama eskiden bazı alışkanlık var. Alışkanlıkları gidermek çok kolay olmuyor.

Geriye yaslanma niyetimiz yoktu. Böyle şeyler konuşmadık, düşünmedik. Bunlar oyun içinde otomatik gelişiyor. Kenardan her şeye müdahale edemiyoruz. Oyuncuların bazı şeyleri içeride çözmesi lazım. Çözemezsen sıkıntı başlar. Gidereceğiz gelecekte. Antrenmanlarda gidereceğiz. Takımın performansından, plana uymasından, isteğinden memnunum."