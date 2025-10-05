Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, bu skorla ezeli rakibinin evinden 5 maç sonra puan çıkarmış oldu. Maçta 12. dakikada Tammy Abraham’ın golüyle öne geçen Beşiktaş, İlkay Gündoğan’ın 55. dakikadaki golüne engel olamayınca sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Süper Lig’de RAMS Park’tan en son Mart 2020’de puan almıştı; o maç da Galatasaray ile 0-0 sona ermişti.

Derbiden detaylar

Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1

Stat: RAMS Park

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo (Dk. 26 Sallai), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün (Dk. 77 Eren Elmalı), İlkay Gündoğan (Dk. 77 Sara), Barış Alper Yılmaz (Dk. 86 Sane), Osimhen (Dk. 86 Icardi)

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu (Dk. 66 Uduokhai), Jurasek, Ndidi (Dk. 87 Kartal Kayra Yılmaz), Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 67 Cengiz Ünder), Rafa Silva, Toure, Abraham (Dk. 83 Rashica)

Goller: Dk. 12 Abraham (Beşiktaş), Dk. 55 İlkay Gündoğan (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 34 Sanchez (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 22 Sergen Yalçın (Teknik direktör), Dk. 40 Emirhan Topçu ve Mert Günok, Dk. 59 Gökhan Sazdağı, Dk. 79 Uduokhai, Dk. 90 Toure ve Orkun Kökçü (Beşiktaş), Dk. 40 Osimhen (Galatasaray)