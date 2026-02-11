Son Mühür/ Beste Temel - NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün’ün bireysel gelişim antrenörü Djordje Sijan, İzmir’de genç sporcularla buluşacak. Sijan, 14–18 Mart tarihleri arasında Arashi Sports Academy’de düzenlenecek gelişim kampında antrenmanlar yaptıracak.

Avrupa ve NBA tecrübesi

Daha önce Türkiye’de Karşıyaka ve Beşiktaş’ta yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunan Djordje Sijan; Cedi Osman, Adem Bona ve Doğuş Özdemiroğlu’nun yanı sıra Bogdan Bogdanovic ve Jan Vesely gibi EuroLeague ve NBA seviyesinde önemli isimlerin gelişimine katkı sağladı. Tecrübeli antrenör, İzmir’deki kampta genç yeteneklerle bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Arashi Sports Academy altyapısını güçlendiriyor

Arashi Sports Academy’de Arda Demirbağ, Okan Kılıç, Sinan Aksoylar ve Tolga Altun antrenör olarak görev alıyor. Akademi, çalışmalarını Çiğli’de bulunan tesisinde sürdürüyor. FIBA standartlarına uygun basketbol sahası ve fitness salonunun yer aldığı tesise, iki yeni parke salonun daha eklenmesi planlanıyor.

Sporda erken yaş ve bilimsel yaklaşım

Basketbol spor okullarının yanı sıra 3–7 yaş temel hareket eğitimi, atletik performans ve voleybol branşlarında da faaliyet gösteren Arashi Sports Academy, sporu erken yaşta ve bilimsel temellerle yaygınlaştırmayı hedefliyor. Akademi, Bahçeşehir Koleji Kuzey Kampüsü ile yapılan iş birliğiyle sporcuların akademik ve sportif gelişimlerini birlikte ele almayı amaçlıyor.