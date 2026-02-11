Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, İzmir’in sanayi ve liman kenti Aliağa’da nüfus artışı sürüyor. İlçenin toplam nüfusu 110 bin 892 kişiye ulaştı.

Verilere göre Aliağa’da 60 bin 541 erkek, 50 bin 351 kadın yaşıyor. Erkek nüfusun kadın nüfusa göre daha yüksek olması, ilçenin sanayi ve ağır sanayi yatırımlarına bağlı istihdam yapısıyla ilişkilendiriliyor.

İzmir’in nüfusu 4,5 milyonu aştı

2025 ADNKS sonuçlarına göre İzmir’in toplam nüfusu 4 milyon 504 bin 185 olarak kaydedildi. Kent genelinde erkek nüfus 2 milyon 227 bin 738 kişiyle yüzde 49,5; kadın nüfus ise 2 milyon 276 bin 447 kişiyle yüzde 50,5 oranında gerçekleşti.

Öte yandan İzmir’de yıllık nüfus artış hızının gerilediği görüldü. 2024 yılında binde 3,1 olan artış hızı, 2025 yılında binde 2,4’e düştü. Bu tablo, kentin genelinde büyümenin yavaşladığına işaret ederken bazı ilçelerde artışın sürdüğü dikkat çekti.

Metropol ilçelerde düşüş, gelişen ilçelerde artış

Açıklanan verilere göre İzmir’de bazı merkezi ilçelerde nüfus kaybı yaşanırken, gelişme potansiyeli yüksek bölgelerde artış devam etti.

Nüfusu artan ilçeler arasında Aliağa’nın yanı sıra Bergama, Bornova, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Menemen, Seferihisar, Torbalı, Tire, Urla, Menderes, Çiğli, Gaziemir ve Güzelbahçe yer aldı.

Buna karşılık Karabağlar, Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Bayındır, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Selçuk, Beydağ, Buca, Balçova ve Narlıdere’de nüfus geriledi.

Aliağa, Bergama’yı geride bıraktı

2025 verilerine göre Aliağa’nın nüfusu 110 bin 892’ye ulaşırken, Bergama’nın nüfusu 107 bin 549 olarak kaydedildi. Böylece Aliağa, nüfus büyüklüğü bakımından Bergama’yı geride bırakarak bölgedeki büyüme ivmesini sürdürdü.

Sanayi yatırımları, organize sanayi bölgeleri ve liman faaliyetleriyle öne çıkan ilçenin, istihdam olanakları sayesinde göç almaya devam ettiği değerlendiriliyor.

Dört yılda yaklaşık 6 bin kişilik artış

Son dört yılın verileri Aliağa’daki istikrarlı yükselişi ortaya koydu.

2022: 104 bin 828

2023: 106 bin 168

2024: 108 bin 701

2025: 110 bin 892

Bu tabloya göre ilçe nüfusu dört yılda yaklaşık 6 bin kişi arttı. Artışın özellikle çalışma çağındaki nüfusta yoğunlaştığı belirtiliyor.

Artan nüfus konut piyasasını etkiliyor

Nüfus artışıyla birlikte ilçede konut talebi de hızla yükseldi. Ancak yeni konut üretiminin artan talebe aynı hızda yanıt verememesi, kira fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi.

Özellikle genç aileler ve dar gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı konut bulmanın zorlaştığı ifade edilirken, önümüzdeki dönemde sosyal konut projeleri ve planlı kentleşme adımlarının önem kazanması bekleniyor.

Aliağa’daki demografik büyümenin, ekonomik canlılığı desteklerken barınma ve altyapı ihtiyacını da beraberinde getirdiği değerlendiriliyor.