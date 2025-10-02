Resmî bir açıklama yapılmasa da, köşkün yeni sahibinin tekstil sektöründe öne çıkan BEKS Çorap ve İç Giyim ile denizcilik alanında faaliyet gösteren Beks Shipping’in sahibi Ali Bekmezci olduğu bildirildi. Bekmezci Ailesi, özellikle tekstil yatırımlarıyla tanınıyor ve 2021 yılında 5 gemilik yatırımla denizcilik sektörüne hızlı bir giriş yapmıştı.

Bu görkemli yapı, daha önce üç kez satışa sunulmasına rağmen alıcı bulamamıştı. İlk ihale geçen yıl mayıs ayında 750 milyon lira bedelle yapılmış, ancak talep gelmemişti. 2025 yılındaki ihaleler de yeterli ilgi olmaması nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

En pahalı taşınmazlardan

"Beyaz Köşk" olarak anılan yapı, 2 bodrum kat, zemin kat, 1 normal kat, çatı katı ve geniş bir terasa sahip. Köşk, 695 metrekare kapalı alan ve 208 metrekare terasa sahip olup, ikinci derece tarihi eser statüsünde yer alıyor. İstanbul Boğazı'nın en değerli taşınmazları arasında gösteriliyor.