Son Mühür- TCMB ve BAE Merkez Bankası arasında 4,9 milyar dolarlık swap anlaşması imzalanmasını değerlendiren Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Küçükkale,

''Hadi bakalım yine başladık SWAP toplayıp rezerv şişirme işine. Bunlar ciddi ciddi faizleri indirmeye karar vermiş anlaşılan... O paralar bizim değil. Vadeli olarak ödünç alınmış döviz onlar. Faizini de ödüyoruz üstelik'' hatırlatmasında bulundu.

İhracatımız yüzde 16 arttı...



Ekonomist İris Cibre ise BAE Merkez Bankası'yla imzalanan swap anlaşmasının ticari amaçlı olduğuna emin olduğunu duyurdu.

''BAE ile ihracatımız ilk 8 ayda yüzde 18 arttı ve en fazla ihracat yaptığımız 20 ülke içerisinde BAE de var'' hatırlatmasında bulunan Cibre,

''Diğer yandan bu anlaşma sonrası, brüt rezervi de otomatik 5 milyar dolar artacak'' mesajı verdi.



Altındaki yükseliş rezerve yaradı...



TCMB Haftalık Rezervleri açıklanmış, brüt rezervin 183 Milyar dolara, net rezervin 72,7 Milyar dolara ve swap hariç net rezervin ise 57,2 Milyar dolara yükseldiği görülmüştü. Rezervdeki artışın 28 milyar dolarlık kısmının altındaki yükselişten geldiği belirtiliyor.

