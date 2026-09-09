Son Mühür/ Beste Temel- Seferihisar Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü 11 Eylül Cuma günü gerçekleştireceği programla kutlayacak.

Gün boyu devam edecek etkinliklerin ardından akşam saatlerinde Seferihisar Pazar Yeri Otoparkı’nda Niran Ünsal konseri yapılacak.

Kutlama programı ve konser detayları

Kurtuluş günü programı doğrultusunda akşam etkinlikleri Seferihisar Pazar Yeri Otoparkı’nda kurulacak alanda yapılacak. Saat 21.00’de sahne alacak olan sanatçı Niran Ünsal, şarkılarını Seferihisar halkı için seslendirecek.

"11 Eylül, Seferihisar’ın bağımsızlığa kavuştuğu özel bir gün"

11 Eylül’ün ilçe tarihi açısından önemine dikkat çeken Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, kutlamalar hakkında yaptığı açıklamada;

"11 Eylül, Seferihisar’ın bağımsızlığa kavuştuğu, bu topraklarda özgürce yaşama iradesinin yeniden hayat bulduğu çok özel bir gün.

Kurtuluşumuzun 104. yıl dönümünde bu büyük gururu yine hep birlikte yaşayacağız. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çolak İbrahim Bey ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

11 Eylül Cuma günü saat 21.00’de Niran Ünsal konseriyle taçlandıracağımız kurtuluş coşkumuza tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Gelin, 104 yıllık gururumuzu Seferihisar’da hep birlikte büyütelim." ifadelerini kullandı.