Tiyatro ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Mehmet Ali Erbil, yer aldığı projeler ve uzun soluklu kariyeriyle tanınırken, usta ismin yaşı ve doğum tarihi internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da dünyaya gelen ve tiyatro eğitiminin ardından uzun yıllar oyunculuk, sunuculuk ve yapımcılık yapan Erbil'in hayatına dair bilgileri derledik.

MEHMET ALİ ERBİL KAÇ YAŞINDA VE KAÇ DOĞUMLU?

Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Resmi kayıtlara göre 1957 doğumlu olan ünlü şovmen ve tiyatrocu, 2026 yılı itibarıyla 69 yaşındadır.

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR, KARİYERİNE NASIL BAŞLADI?

Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil’in oğlu olan Mehmet Ali Erbil, eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatrosu’nda görev almaya başlayan Erbil, tiyatro sahnelerindeki başarısını kısa sürede televizyon dünyasına da taşımıştır.

TRT döneminde ekranlara gelen "Metronom" adlı eğlence programında Derya Baykal ile birlikte çalışarak televizyon kariyerine sağlam bir adım atmıştır. 1984 yılından itibaren Çiğdem Tunç ile ikili olarak televizyon çalışmalarını sürdüren usta isim, özel televizyon kanallarının yaygınlaşmasıyla birlikte yıllar boyu pek çok unutulmaz dizi, sinema filmi ve yarışma programında sunucu, oyuncu ve yapımcı olarak görev almıştır.