Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince 63 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki haftada kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlarda toplam 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Toplum sağlığına yönelik büyük müdahale

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmalarla uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmesinin önüne geçildiğini belirtti. Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 424 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 162’sinin tutuklandığını, 70 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığını açıkladı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Operasyonlar 63 ili kapsadı

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre operasyonlar; Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıkları tarafından yürütüldü. Antalya’dan İstanbul’a, İzmir’den Diyarbakır’a kadar 63 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Binlerce personel görev aldı

Uyuşturucuya karşı yürütülen operasyonlara 4 bin 644 narkotik ve asayiş ekibi, toplamda 14 bin 924 jandarma personeli katıldı. Operasyonların geniş bir coğrafyada ve yoğun bir katılımla gerçekleştirildiği vurgulandı.

“Mücadelemiz kararlılıkla sürecek”

Açıklamasında kararlılık mesajı veren Bakan Yerlikaya, “Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor ve sürecek. Operasyonlarda görev alan tüm personelimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.