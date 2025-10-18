Voleybol Sultanlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Sezonun ilk haftasında mağlubiyetle başlayan Ege temsilcileri Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Göztepe, ikinci haftada karşı karşıya geliyor.

Ege derbisi Aydın’da oynanacak

Sultanlar Ligi’nin ikinci haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Göztepe, yarın Mimar Sinan Spor Salonu’nda saat 15.00’te kozlarını paylaşacak. İki Ege temsilcisinin mücadelesi, hem seyirciler hem de voleybolseverler için büyük önem taşıyor.

Göztepe yıllar sonra döndüğü ligde ilk galibiyetini arıyor

Uzun bir aradan sonra Sultanlar Ligi’ne dönen Göztepe, ilk haftada aldığı mağlubiyetin ardından çıkış arıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki ilk galibiyetini deplasmanda almak istiyor. İzmir temsilcisi, zorlu Aydın deplasmanında moral bulmayı hedefliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde avantaj arıyor

Sezonun açılış haftasını yenilgiyle kapatan Aydın Büyükşehir Belediyespor, taraftarı önünde galip gelerek moral depolamak istiyor.

Aydın ekibi, sahasında oynayacağı maçta hem seyirci desteğini arkasına almayı hem de ligdeki ilk puanlarını kazanmayı planlıyor.

Aras Spor Nilüfer deplasmanında

Öte yandan, ligin yeni ekiplerinden Aras Spor da ikinci hafta mücadelesinde sahne alacak. İlk haftada güçlü rakibi Fenerbahçe Medicana’ya evinde mağlup olan İzmir temsilcisi, yarın saat 18.00’de Nilüfer Belediyespor deplasmanında galibiyet arayacak.

Ege temsilcileri galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor

Sultanlar Ligi’nin ikinci haftası, Ege voleybolu için kritik öneme sahip. Hem Aydın Büyükşehir Belediyespor hem Göztepe hem de Aras Spor, bu hafta oynayacakları karşılaşmalarla ilk galibiyetlerini alarak lige tutunmayı hedefliyor.