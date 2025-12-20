Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un yeğeni Avukat Kahraman Zülfikar İzol (26) ile Mesud Barzani’nin vekili amca çocuğu Abdülkerim Barzani’nin avukat kızı Nazdar Barzani (25), Şanlıurfa’da görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Düğüne İzol aşiretinin liderleri, bölgedeki aşiret temsilcileri ve binlerce davetli katıldı.

Sanatçı ve Eğlence

Düğünde sahne alan sanatçı İzzet Yıldızhan ve sıra gecesi ekibi, konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Davetliler, damat ve gelinin etrafında toplanarak deste deste para saçtı. Görevliler, saçılan paraları toplayıp sandıklara koydu.

Altın ve Takı Merasimi

Geline kilolarca altın takıldı; Cumhuriyet altınları, altın kemer, gerdanlıklar, elmas yüzük ve altın taçla halaya kalkan gelin, takıların ağırlığı nedeniyle bir süre oturmak zorunda kaldı. Irak’tan gelen davetliler, özel kutular içindeki altınları takmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Nikah ve Gece Boyu Kutlama

Gelin ve damadın nikahını Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak kıydı. Takı merasimi ve halayların ardından düğün, gece geç saatlere kadar sürdü.