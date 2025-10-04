Türkiye’de yetiştirilen pamuğun yaklaşık %45’inin üretildiği Şanlıurfa’da hasat dönemi resmen başladı. Bölgedeki üretim artışı, hem çiftçiler hem de tekstil sanayisi için umut verici.

EKİM ALANI GENİŞLEDİ, REKOLTE BEKLENTİSİ YÜKSEK

Bugünlerde Şanlıurfa’da pamuk tarlalarında biçme işlemi hızlı şekilde sürüyor. Ekim alanı geçen yıla göre büyük oranda artarken, bu yıl 3 milyon dekar alan üzerinde ekim yapıldığı belirtiliyor. Uzmanların tahminlerine göre, 1,5 milyon tonun üzerinde kütlü pamuk rekoltesi elde edilebilir.

FIRAT ALTINI”NIN SEKTÖREL ROLÜ

Pamuk; hem tekstil için kritik bir ham madde hem de bölge çiftçisinin gelir kaynağı olarak stratejik öneme sahip. Bölgede süren “En İyi Pamuk Bizim Pamuk” gibi projeler kapsamında üreticilere koza açtırıcı ilaç desteği gibi katkılar sağlanıyor. Örneğin, Hilvan ilçesindeki 6 üreticiye bu kapsamda ilaç desteği verildi.

ÜCRETLER BELİRLENDİ: MAKİNE + ELLE HASAT TARİFESİ

2025 yılı pamuk hasadı için ücret tarifeleri de netleşti:

Makineyle yapılan hasatta 1. hasat için dekara 740 TL, 2. hasat için ise 360 TL ücret belirlendi.

Elle toplama ücretleri randımana göre kademelendirildi.

Hasat için gece saatleri — 21:00 ile 09:00 arası — yasaklandı.

FIRSATLAR VE RİSKLER BİR ARADA

Şanlıurfa, Türkiye pamuk üretiminde lider pozisyonunu koruyor. Ancak artan girdi maliyetleri, sulama suyu dengesi ve kalite kontrol gibi konular üzerinde dikkatle duruluyor. Başarılı bir hasat sezonuyla hem üreticiler kazanabilir hem de ülke tekstil sanayisi için güvenli hammadde akışı sağlanabilir.