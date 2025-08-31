Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, bir konut projesi şantiyesinde çalışan inşaat işçileri arasında çıkan taşlı, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada 2 işçi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Haliliye ilçesinde yapımı süren Göbeklitepe Konutları şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, dün öğleden sonra şantiyede çalışan iki işçi grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Şantiyedeki diğer işçilerin araya girmeye çalışmasına rağmen taraflar uzun süre ayrılmadı. Olay yerine yapılan ihbarla çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan arbede sonucu yaralanan 2 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Cep Telefonuyla Kaydedildi

Kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde işçilerin birbirine taş ve sopalarla saldırdığı, kalabalığın ise müdahale etmekte zorlandığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.