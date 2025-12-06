Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, Yenişehir Mahallesi 1598’inci Cadde’de bir işyeri önünde bulunan koşu bandı, gece geç saatlerde çalındı. İddiaya göre, ikinci el eşya satan bir spot mağazasının önündeki koşu bandını gözüne kestiren iki hırsız, sessizliğin avantajını kullanarak saniyeler içinde ürünü çaldı.

Güvenlik kamerası olayı kaydetti

İşyeri sahibinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlılardan birinin önce keşif yaptığı, ardından diğer şüpheliyle birlikte gelerek koşu bandını kaldırıp götürdüğü görüldü. Hırsızların rahat tavırları dikkat çekti.

Polis soruşturma başlattı

İşyeri sahibi Mehmet Emin Büyükturan, sabah dükkanı açtığında koşu bandının yerinde olmadığını fark etti ve güvenlik kameralarını inceleyerek durumu polise bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve hırsızların yakalanması için çalışmalar sürüyor.