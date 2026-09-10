Ege'nin metropolü İzmir'de, sayıları yüz binleri bulan 65 yaş üzeri nüfusun şehir yaşamına aktif katılımını desteklemek amacıyla çok yönlü bir çalışma yürütülüyor. Emeklilik yıllarında ekonomik dalgalanmalardan en az şekilde etkilenmesi istenen büyüklerimiz için hem merkezi idarenin yasaları hem de yerel yönetimin sosyal kart çözümleri birleştiriliyor. İzmirli çınarlar, kent içi hareketlilikten evde bakıma kadar pek çok alanda tanınan bu ayrıcalıklarla günlük hayatlarını daha özgür ve güvenli bir biçimde planlayabiliyor.

İzmirim Kart Entegrasyonu ile Kolay Ulaşım

İzmir sınırları içerisinde hizmet veren metro, tramvay, izban, otobüs ve feribot hatlarında 65 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşlar ücretsiz ulaşım hakkından doyasıya yararlanıyor. Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart sahibi olan yaşlılarımız, kartlarını okutarak günün her saatinde kentin bir ucundan diğer ucuna sıfır maliyetle seyahat edebiliyor. Bu durum, yaşlı nüfusun evlere kapanmasının önüne geçerek sosyal bağlarını güçlü tutmasına imkan sağlıyor.

Tek Ev Sahibi Olanlara Emlak Vergisi Muafiyeti

İzmir’de üzerlerine kayıtlı sadece bir tane konutu olan ve emekli maaşından başka bir gelire sahip bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlar emlak vergisi ödemiyor. İlgili ilçe belediyelerine verilecek tek sayfalık form ile devreye giren bu hak, her yıl iki taksit halinde ödenen vergi tutarını tamamen ortadan kaldırarak hane bütçesine doğrudan katkı sunuyor.

Sosyal Yaşam Merkezleri ve Sağlık Desteği

Kent genelinde faaliyet gösteren emekli ve yaşlı dayanışma merkezleri, 65 yaş üzerindeki bireylere ücretsiz çay, internet, kütüphane ve hobi atölyeleri sunuyor. Aynı zamanda hareket kabiliyeti kısıtlanmış büyüklerimiz için evde fizyoterapi, tansiyon takibi ve kişisel bakım hizmetleri uzman ekiplerce doğrudan ikametgahlarında ücretsiz şekilde veriliyor.