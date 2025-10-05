Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmazken, Fenerbahçe’nin genç kalecisi Tarık Çetin, yaptığı kritik kurtarışlarla maça damga vurdu.

İkinci yarıda oyun temposu zaman zaman yükselse de, iki takım da son vuruşlarda etkisiz kaldı. 90 dakika sonunda sahadan 0-0’lık eşitlikle ayrılan taraflar, birer puanı paylaştı.

Tarık Çetin performansıyla fark yarattı

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Ederson ve İrfan Can Eğribayat’ın yokluğunda kaleyi devralan Tarık Çetin, kariyerinin en dikkat çekici maçlarından birini oynadı.

İlk 11'ler!

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Szymanski, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, En-Nesyri