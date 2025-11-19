Sakıncalı dizisi yeni sezonun çarpıcı projeleri arasında yer alırken, güçlü hikayesi ve karakterleriyle izleyicinin yakın takibine girdi. Aile içindeki güç dengeleri, rekabet duygusu ve bireylerin kendi kimliklerini bulma çabası dizinin ana temasını oluşturuyor. Her karakterin geçmişinden getirdiği yaralar, Gökmen ailesinin iç dünyasında önemli çatışmalara yol açıyor.

Eliz Gökmen Karakterinin Hikayesi

Eliz Gökmen, dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olarak öne çıkıyor. Gökmen ailesinin zeki ve kararlı kızı olan Eliz, 20’li yaşlarının başında, abisine ve ailedeki güç yarışına karşı kendini ispat etme mücadelesi veriyor. Babası Nazım Gökmen’in sevgisini ve onayını kazanmak, Eliz’in hayattaki en büyük motivasyonunu oluşturuyor. Dışarıdan bakıldığında şımarık bir tavır sergilese de, iç dünyasında sürekli onay arayan ve hırsıyla öne çıkan bir profil çiziyor. Abisi Ayaz’ın aileye dönüşü, Eliz’in konumunu sarsıyor ve kardeş rekabetinin dozu artıyor.

Eliz’e Hayat Veren Miray Akay Kimdir?

Eliz karakterini başarılı genç oyuncu Miray Akay canlandırıyor. 2000 yılında Ukrayna’da doğan Miray Akay’ın tam adı Myraslava Kostyeva Akay’dır. Babası Türk, annesi ise Ukraynalı olan Akay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Küçük yaşlarda oyunculuk sektörüne adım atan Miray Akay, kariyerine çocuk oyuncu olarak başladı. Özellikle Güneşin Kızları dizisindeki “Peri” rolüyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Bugün 25 yaşında olan Akay, 1.65 boyunda ve çok sayıda popüler projede yer aldı.

Miray Akay’ın Kariyerindeki Öne Çıkanlar

Miray Akay, Sakıncalı dizisinde Eliz karakteriyle adından söz ettiriyor. Kariyerinde Güneşin Kızları, Bizim Hikaye, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Güzel Günler gibi dizilerde önemli roller üstlendi. Güneşin Kızları’nda Peri, Bizim Hikaye’de Zeynep, Kuruluş Osman’da ise tarihi bir karakteri canlandırdı. Hem dram hem de komedi projelerinde başarısıyla dikkat çekti. Sakıncalı dizisinde Eliz’in hırsı, zekası ve rekabetçi yapısını izleyiciye başarılı bir şekilde aktarmaya devam ediyor.