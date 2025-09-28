Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya yönelik operasyonlara dair yeni bir bilgilendirme yaptı. Açıklamada, Rus ordusunun gece boyunca farklı bölgelerde askeri hedeflere saldırılar düzenlediği belirtildi.

Askeri sanayi tesisleri vuruldu

Bakanlık açıklamasında, Ukrayna’da askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla hedef alındığı kaydedildi. Bu tesislerin, cephede kullanılan askeri teçhizatın üretiminde önemli rol oynadığına dikkat çekildi.

İHA ve füze saldırıları

Rus ordusunun saldırılarda hem insansız hava araçları (İHA) hem de denizden ve havadan fırlatılan uzun menzilli füzeler kullandığı ifade edildi. Bakanlık, saldırıların koordineli şekilde gerçekleştiğini ve belirlenen hedeflerin vurulduğunu ileri sürdü.

Havaalanı altyapısı da hedefte

Açıklamada, askeri sanayi tesislerinin yanı sıra Ukrayna’daki bazı askeri havaalanı altyapılarının da saldırıya uğradığı bildirildi. Ancak saldırılarda can kaybı ya da hasara dair Ukrayna tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Çatışmalar sürüyor

Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Moskova yönetimi, Ukrayna’nın askeri kapasitesini zayıflatmayı hedeflerken, Kiev yönetimi ise savunma ve karşı saldırı hazırlıklarını sürdürüyor.