Hamas'tan iddialara yalanlama

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması görüşmelerine ilişkin atılan iddialara yalanlama geldi. Hamas'tan "ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın sona erdirilmesini öngören 21 maddelik planının arabuluculara sunulduğu" haberlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Hamas, arabuluculardan yeni bir teklif almadığını teyit eder" denildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği hava saldırısından bu yana müzakerelerin durduğu vurgulandı. Hamas açıklamasında, Filistin halkının haklarını koruyacak şekilde, arabulucular aracılığıyla iletilecek herhangi bir teklifi "olumlu ve sorumlu bir şekilde incelemeye hazır oldukları" ifade edildi.

Donald Trump: İsrail, Bibi Netanyahu dahil olmak üzere her düzeyde bilgilendirildi

İsrail basını, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumları sırasında ABD tarafının bazı Arap ve Müslüman ülkelere Trump'ın 21 maddelik ateşkes ve esir takası önerisini sunduğunu iddia etmişti. ABD Başkanı Donald Trump konuya ilişkin cuma günü yaptığı açıklamada, "Bölgedeki tüm ülkeler bu görüşmelere katılıyor, Hamas bu görüşmelerden haberdar ve İsrail, Bibi Netanyahu dahil olmak üzere her düzeyde bilgilendirildi" demişti.