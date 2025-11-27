Romanya Ulusal Günü İzmir’de coşkuyla kutlandı! Başkonsolos Zamfiroiu’dan ‘direkt uçuş’ çağrısı

Son Mühür / Yağmur Daştan- Romanya’nın Ulusal Bayramı düzenlenen resepsiyonla İzmir’de kutlandı. İzmir Romanya Başkonsolosu Lilian Zamfiroiu, NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı Romanya kıdemli temsilcisi Albay Daniel Rociu, Romanya İzmir Konsolosu Nicolae Dan Dima’nın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona konsoloslar, fahri konsoloslar, İzmir’de yaşayan Romanyalılar ve İzmir iş dünyasının çok sayıda temsilcileri katıldı.

Resepsiyonda, Romanya ve Türkiye’nin müttefikliği ve ekonomik iş birliğine dikkat çekilirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin bölgedeki en güçlü ilişkiler arasında olduğunun altı çizildi.

‘Ülkemiz arasındaki ilişkiler güven, saygı ve ortak çıkarlar üzerine inşa edildi’

Türk ve Romanya milli marşlarının ardından konuklara hitap eden Romanya Başkonsolosu Zamfiroiu, “Rumenler için bugün, ulusal birliği kutladığımız; atalarımızın şanlı başarılarını hatırladığımız ve güçlü bir milli gurur duygusu yaşadığımız bir gündür. 1 Aralık'ta, dünyanın dört bir yanındaki Rumenler, 1918 yılında tarihi bir anı Transilvanya, Basarabya ve Bukovina'nın Eski Krallık ile birleşerek Birleşik Romanya'yı oluşturduğu ve ulusal birlik hayalinin gerçeğe dönüştüğü o büyük günü saygıyla anar. Bu kutlama yalnızca geçmişimize ilişkin değildir; aynı zamanda bizi hala yönlendiren değerlerin birlik, demokrasi, onur ve dostluk ile barıştan yana güçlü bir kararlılığın yeniden teyididir. İzmir'de, böylesine çok değerli dostların arasında, bu anı Türk ortaklarımız ve meslektaşlarımızla birlikte kutlamanın son derece anlamlı bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, bölgedeki en güçlü ilişkiler arasındadır ve güven, karşılıklı saygı ile coğrafyayı çok aşan ortak çıkarlar üzerine inşa edilmiştir” dedi.

‘Romanya ve Türkiye kilit müttefiklerdendir’

“Romanya ve Türkiye, Karadeniz üzerinden paylaşılan bir sınırdan çok daha fazlasını ortaklaşa paylaşmaktadır” sözleriyle devam eden Başkonsolos Zamfiroiu, “Uzun bir iş birliği geçmişimiz, ekonomik ve kültürel alışverişlerimiz ve çok sayıda insani bağımız vardır.145 yıldan daha uzun bir süre önce kurulan diplomatik ilişkilerimiz, bugün her iki ulusun ve genel olarak bölgenin güvenliğine ve refahına önemli katkılar sağlayan dinamik bir stratejik ortaklığa dönüşmüştür. Romanya ve Türkiye, NATO'nun doğu kanadında kilit müttefiklerdir ve Karadeniz bölgesinin güvenliği konusunda ortak bir vizyonu paylaşmaktadır. Bu bölgenin istikrarı, Avrupa-Atlantik ve bölgesel barış için hayati öneme sahiptir. Silahlı kuvvetlerimiz, çok uluslu tatbikatlarda, deniz güvenliği görevlerinde ve krizlere müdahale girişimlerinde yakın iş birliği içinde çalışmaktadır. Birlikte, müttefik dayanışmasının soyut bir ilke değil, vatandaşlarımızın korunmasını ve demokratik değerlerimizin savunulmasını sağlayan canlı bir gerçeklik olduğunu göstermekteyiz” ifadelerini kullandı.

‘Ekonomik girişimleri desteklemeye devam edeceğiz’

Bu önemli hedefe ulaşılmasında Türkiye'nin batı bölgesindeki iş insanlarının da çok değerli bir katkı sağlayacağına kesinlikle inandığının vurgusunu yapan Zamfiroiu, şunları söyledi: “Başkonsolosluğumuz, bu bölgedeki iş dünyasıyla sürekli bir iş birliği içindedir ve onların Romanya'daki yatırımlarını ile ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri aracılık ederek ve kolaylaştırarak desteklemektedir. Gelecekte de aynı şekilde, her iki yönde de Türkiye'den Romanya'ya ve Romanya'dan Türkiye'ye ciddi ekonomik girişimleri desteklemeye ve bu süreçlerde aktif rol almaya devam edeceğiz. Giderek daha fazla Türk ve Rumen şirketinin, diğer ülkenin pazarına yatırım yaptığını vurgulamak isterim. Bu yatırımlar; enerji, inşaat, savunma, tekstil, otomotiv, tarım ve bilgi teknolojisi gibi sektörleri kapsamaktadır. Türk işletmeleri, Romanya'nın sanayi yapısına güvenilir katkılarda bulunan aktörler haline gelirken, Rumen şirketleri de Türkiye'nin dinamik ve rekabetçi ekonomisinde yeni fırsatlar bulmaktadır.”

‘Direkt uçuş’ çağrısı: Bu hattın hayata geçirilmesine yardımcı olun

Turizm ve ulaşım bağlantıları iki ülke için büyük önem taşıdığını da sözlerine ekleyen Zamfiroiu, “Romanya'yı ziyaret eden Türklerin ve Türkiye'yi ziyaret eden Rumenlerin sayısı her yıl artmaya devam etmektedir. Kültürel ve tarihi yakınlıklarımız ile iki ülkenin önemli şehirleri arasında doğrudan uçuş hatlarının varlığı, ülkelerimizi Avrupa ile Asya arasında gerçek birer bağlantı kapısı haline getirmiştir. Fakat bir parantez açmak isterim; İzmir ile Romanya’daki hiçbir şehir arasında hala doğrudan bir uçuş hattı yok. Lütfen, bu hattın hayata geçmesine yardımcı olun!” çağrısı yaptı.

Albay Rociu: Dostluğumuz çok yaşasın

1918 yılının 1 Aralık gününün Romanya’nın Ulusal Bayramı olduğunun altını çizen Albay Daniel Rociu da “O an sadece fedakarlık ve kararlılığın doruk noktası değildi; ortak kimlik ve ortak amaçlarla birliğin her türlü bölünmeyi aşabileceğini güçlü bir şekilde teyit eden bir andı. Bugün 150 yıl sonra bu birliği kuranları kıymetle anıyoruz ve birlikte inşa ettiğimiz başarımızı kutluyoruz" dedi.

"Modern, gururlu bir Romanya; saygın bir NATO müttefiki olarak giderek karmaşıklaşan bölgede güvenilir bir ortak" sözleriyle devam eden Rociu, "İzmir’de Romanya’nın dağlarından ve ovalarından uzakta yine aynı aile duygusunu hissediyoruz. Birçoğunuz Türk arkadaşlarımız, NATO’daki meslektaşlarımız, küçük ama aktif Rumen topluluğunun üyeleri geniş ailemizin birer parçası haline geldiler. Sıcaklığınız, kültürümüze olan ilginiz ve ortak değerleri savunma için bir arada durmaya hazır olmanız kelimelerle ifade edilemez bir anlam taşıyor. Nice yıllar Romanya, dostluğumuz çok yaşasın” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Romanya’dan gelen halk oyunları ekibi sahne alarak geleneksel dans gösterilerini sergiledi.