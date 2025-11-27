Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İZFAŞ’ın yaptığı ihaleleri eleştirdi. Bir gecelik yemek için ihaleye çıkıldığını anlatan Atmaca, “Bir gecelik yemeğe 745 bin TL ödenmiş. Kimin gittiği, ne yendiği belli değil” dedi.

Atmaca sözlerini şöyle sürdürdü, “İZFAŞ’ın bir ihalesi var. 3.9.2025 günü. Bir gecede bir otelde akşam yemeği yenmiş kaç para biliyor musunuz? 745 bin 349 lira sayın başkan. Bir gecede. 4.9. 2025 de bir gece sonra bir köşkte akşam yemeği 536 bin tl. Urla 63 bin tl. Çin Seyahati var. 2 milyon 980 bin lira. 6 günlük, kim gitmiş kim ne yapmış bilmiyoruz. Japonya Seyahatinden bahsettiler. bir kişinin maliyete 1700 dolar civarında. Kıyasladığınızda çılgın rakamlar çıkıyor. Biz nereden tasarruf etmeye çalışıyor hep işçiden. Personel azaltacaksınız gelin beyaz yakalardan başlayalım”