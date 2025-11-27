Gözaltı olayı, İstanbul’da gerçekleşti. Altıntaş, panik yaşadığını aktararak, "Aniden ifade için polis aracıyla götürüldüm" diye yazdı. Hangi haberin bu suçlamaya yol açtığını henüz bilmediğini, bilgi alınca paylaşacağını ekledi. Gözaltı, Mart ayından beri süren bir arama kararıyla bağlantılı görünüyor. Haseki Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen gazeteci, emniyete götürüldü.

Rojda Altıntaş Neden Gözaltına Alındı?

Gözaltı, "haberleşme gizliliğini ifşa etmek" suçlamasıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gerçekleşti. Altıntaş, X hesabından yaptığı açıklamada, GBT sırasında yakalama emriyle karşılaştığını ve bir haberinin bu iddiaya dayanak olduğunu öğrendiğini paylaştı. Hangi haberin soruşturmayı tetiklediği henüz açıklanmadı.

Yetkililer, işlemin ifade aşamasıyla sınırlı kalacağını ve serbest bırakılacağını belirtti. Gözaltı, Mart ayından beri devam eden bir arama kararına dayanıyor. Resmi açıklamalarda suçlamanın detaylarına yer verilmedi. Gazeteci, panik yaşadığını anlatarak, "Bilgi alınca paylaşacağım" dedi.

Bu olay, Altıntaş'ın geçmişteki sansür deneyimiyle örtüşüyor. DHA'dan istifası, benzer bir haber sansürüne tepkiydi. Gözaltı süreci, emniyet ifadeleriyle devam ediyor. Kamuoyunda basın özgürlüğü tartışmalarını alevlendirdi.

Rojda Altıntaş Kimdir?

Rojda Altıntaş, 28 Ekim 1996'da İstanbul'da doğdu. 2025 itibarıyla 29 yaşında olan gazeteci, adliye ve hukuk haberleriyle tanınıyor. Kariyerine 2016'da Hürriyet gazetesinde stajyer olarak başladı. TV5, Tele1 ve TV100 kanallarında muhabirlik yaptı.

Eğitimini İstanbul Topkapı Üniversitesi Görsel ve İşitsel Medya Yapımcılığı bölümünden 2017'de tamamladı. Ardından Beykent Üniversitesi'nde Yeni Medya ve Gazetecilik alanında yüksek lisansını sürdürdü. 2021'de Demirören Haber Ajansı'na (DHA) katılan Altıntaş, Adli Tıp Kurumu önünde üç yıl görev aldı. Mart 2024'te Eylem Tok'un oğlu Timur C.'nin karıştığı ölümlü kaza haberinde sansüre uğradığını belirterek istifa etti. Bağımsız gazeteci olarak YouTube kanalında sansürsüz içerikler yayınlıyor.

Altıntaş, etik değerlere bağlı haberciliğiyle meslektaşları arasında saygın bir yer edindi. Toplumsal olaylara duyarlılığıyla dikkat çekiyor. Ailesine ait Sultangazi'deki iş yeri, Ağustos ayında motosikletli saldırganlarca kurşunlandı, ancak bağlantısı netleşmedi.