Çin cinsiyet takvimi, yaklaşık 700 yıllık bir geleneksel yöntem ve annenin Çin ay yaşına + hamile kalınan ayın Çin ayına göre bebeğin cinsiyetini tahmin etmeye çalışır. Bilimsel bir kesinliği yoktur, sadece eğlence amaçlı kullanılır ve başarı oranı %50-70 arasında değişir.

Çin Takvimi ile 2026 Bebek Cinsiyet Hesaplama Yöntemi

Çin cinsiyet takvimi, 700 yılı aşkın bir geçmişe sahip geleneksel bir tahmin yöntemidir ve annenin Çin ay yaşına (Miladi yaştan farklı olarak doğum yılına +1 eklenerek hesaplanan yaş) ile hamile kalınan ayın Çin ayına göre bebeğin erkek mi kız mı olacağını öngörmeye çalışır. Bilimsel hiçbir dayanağı olmayan bu yöntem, eğlence ve merak amacıyla milyonlarca kişi tarafından kullanılmakta olup başarı oranı %50-70 arasında değişir. Özellikle 2026 gibi gelecek yıllarda bebek planlayan aileler, tabloyu kullanarak “kız mı erkek mi olacak” sorusuna geleneksel bir cevap aramakta, ancak gerçek cinsiyetin ultrason veya tıbbi testlerle belirleneceği unutulmamalı. Kısacası Çin takvimi, eski bir halk inanışı olarak günümüzde hâlâ popülerliğini koruyan, kesinlikten uzak ama keyifli bir tahmin oyunu.

2026 İçin Çin Takvimi Nasıl Okunur?

Annenin Çin Ay Yaşı Nasıl Hesaplanır? Çin takviminde yaş, doğum yılı + 1 olarak başlar (Çin Yeni Yılı’nda +1 daha eklenir). 2026’da doğacak bebek için hamile kalma yılı 2025 sonu veya 2026 başı olacağından annenin yaşı şu şekilde hesaplanır: Örnek: Gerçek doğum yılı 1995 ise → 2026’da Çin yaşı = 1995 + 31 = 32 yaş

Gerçek doğum yılı 1990 ise → Çin yaşı = 37 yaş

Gerçek doğum yılı 2000 ise → Çin yaşı = 27 yaş (Kısaca: 2026 yılından doğum yılını çıkar +1 ekle) Hamile Kalınan Ayın Çin Ayı Çin takvimi, ay tutulumu takvimine göre çalışır. 2026 Gregorian (Miladi) ayları ile Çin ayları yaklaşık şöyle eşleşir: Miladi Ay (Hamile Kalınan) Çin Ayı Ocak 2026 12. Ay Şubat 2026 1. Ay Mart 2026 2. Ay Nisan 2026 3. Ay Mayıs 2026 4. Ay Haziran 2026 5. Ay Temmuz 2026 6. Ay Ağustos 2026 7. Ay Eylül 2026 8. Ay Ekim 2026 9. Ay Kasım 2026 10. Ay Aralık 2026 11. Ay

2026 Çin Cinsiyet Takvimi Tablosu (Kısaltılmış)

Çin Yaşı → 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Çin Ayı 1 K E K E K E K E K E K E Çin Ayı 2 E K E K E K E K E K E K Çin Ayı 3 K E K E K E K E K E K E Çin Ayı 4 E K E K E K E K E K E K Çin Ayı 5 K E K E K E K E K E K E Çin Ayı 6 E K E K E K E K E K E K Çin Ayı 7 K E K E K E K E K E K E Çin Ayı 8 E K E K E K E K E K E K Çin Ayı 9 K E K E K E K E K E K E Çin Ayı 10 E K E K E K E K E K E K Çin Ayı 11 K E K E K E K E K E K E Çin Ayı 12 E K E K E K E K E K E K

E = Erkek K = Kız

Örnek Hesaplamalar (2026 Doğumlu Bebek İçin)

Anne 1995 doğumlu → 2026 Çin yaşı 32 Hamile kalınan ay Mart 2026 → Çin ayı 2 Tabloya bak: 32 yaş – 2. ay → Kız

Anne 1990 doğumlu → Çin yaşı 37 Hamile kalınan ay Temmuz 2026 → Çin ayı 6 Tablo: 37 yaş – 6. ay → Erkek

Anne 2000 doğumlu → Çin yaşı 27 Hamile kalınan ay Ekim 2026 → Çin ayı 9 Tablo: 27 yaş – 9. ay → Kız

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu yöntem tamamen geleneksel ve eğlence amaçlıdır.

Ultrason ve tıbbi testler dışında %100 kesin sonuç yoktur.

Çin takvimi, hamile kalınan ayı baz alır, doğduğu ay değil.

Çin Yeni Yılı (2026’da 17 Şubat) öncesi doğanlar için annenin yaşı +1 daha fazla olabilir.