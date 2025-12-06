Maraton, her yıl eylül sonunda gerçekleşiyor ve 2026 için de bu gelenek bozulmuyor. Start ve bitiş çizgisi Brandenburg Kapısı önünde yer alacak. Yarış sabah 09.15'te başlayacak ve yaklaşık 50 bin koşucu ağırlanacak. Etkinlik, Berlin'in simgelerini kapsayan 42 kilometrelik rotasıyla dikkat çekiyor.

Berlin Maratonu Tarihi ve Parkur Özellikleri

Berlin Maratonu, 1974'te ilk kez koşuldu ve 1981'den beri BMW sponsorluğunda devam ediyor. Etkinlik, Abbott World Marathon Majors'un bir ayağı olarak biliniyor ve Boston, Londra, Chicago, New York ile Tokyo maratonlarıyla birlikte seri tamamlanıyor. 2026 edisyonu, 50. yılını kutlayacak şekilde planlandı.

Parkur, tamamen düz bir yapıya sahip ve sadece 14 viraj içeriyor. Koşucular, Tiergarten parkından başlayıp Potsdamer Platz, Alexanderplatz ve Berlin Duvarı kalıntılarını geçerek tarihi bir yolculuk yapıyor. Bu özellik, dünya rekorlarının sıkça kırıldığı bir rota haline getiriyor. 2022'de Eliud Kipchoge'nin 2:01:09'luk rekoru burada yenilendi.

Organizatör SCC EVENTS, sürdürülebilirlik odaklı yenilikler getiriyor. 2026'da bitiş çizgisinde koşuculara yeniden kullanılabilir ponçolar verilecek. Halka açık ulaşım için dört günlük biletler de dahil edilecek. Yarış, engelli kategorileri ve halk koşusuyla kapsayıcı bir yapı sunuyor.

2026 Berlin Maratonu Kayıt Süreci

Kayıtlar, 25 Eylül 2025'te başlayıp 6 Kasım 2025'e kadar sürecek. Başvurular, resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Loto sistemiyle seçilen koşucular, Kasım sonu bildirimi alacak. Ücret, 205 euro olarak belirlendi ve erken kayıt avantajları mevcut.

Loto dışında, resmi tur operatörleri aracılığıyla garanti bib numarası alınabiliyor. 50'den fazla ülkeden partnerler, paket turlar sunuyor. Hızlı koşucular için nitelikli zaman kriterleri de geçerli. Örneğin, elit erkeklerde 2:10, kadınlarda 2:30 altı süreler direkt giriş sağlıyor.

Hazırlık kampları ve antrenman programları, SCC EVENTS tarafından düzenleniyor. Haziran ve Ağustos aylarında test koşuları yapılacak. Berlin Road Race, 23 Ağustos 2026'da maraton provası olarak koşulacak. Bu etkinlik, indirimli katılım fırsatı yaratıyor.

Berlin Maratonu'nun Küresel Etkisi

Berlin Maratonu, her yıl 1,5 milyondan fazla izleyici çekiyor ve küresel bir spor festivaline dönüşüyor. Etkinlik, MS Society gibi hayır kurumlarıyla bağış topluyor. 2026 için minimum 1500 sterlin bağış hedefi konuldu. Yarış, kadın koşucular için de rekor mekanı; 2001'de Naoko Takahashi ilk 2:20 altı kadın maratonu burada koştu.

Organizasyon, çevre dostu yaklaşımları artırıyor. Ponço ve ulaşım biletleri gibi adımlar, karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyor. Berlin'in tarihi dokusu, koşuculara duygusal bir deneyim sunuyor. 1990'da Doğu-Batı birliğinin simgesi olarak koşulan maratonda, katılımcılar Brandenburg Kapısı'ndan geçerken duygusal anlar yaşıyor.

Yarış, yaş grupları dünya şampiyonası için nitelikli bir etkinlik. Otomatik nitelik süreleri, 2026 AGWC'ye katılım sağlıyor. Berlin, koşu turizmini canlandırıyor ve oteller, uçuşlar hızla doluyor. Katılımcılar, eylül ortasından itibaren şehri keşfetme fırsatı buluyor.

Bu maraton, amatörlerden elitlere kadar herkesi birleştiriyor. 2026 edisyonu, rekorlara ve kutlamalara sahne olacak. Kayıt dönemi yaklaştıkça, koşucular hazırlıklarına hız veriyor. Berlin'in enerjisi, finish çizgisinde zirveye ulaşıyor.