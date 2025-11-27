Hikaye, Terra Hastanesi'nde geçiyor ve İnan'ın hafıza boşlukları arasında sevdikleriyle ilişkilerini yeniden kurma mücadelesini işliyor. Uyarlama formatı, orijinalin gerilimli yapısını korurken Türk izleyicisine uyarlanmış unsurlarla zenginleşiyor. Yayın tarihi 27 Kasım 2025 olarak belirlenmiş ve kanalın prime time kuşağında yer alacak.

Doc Dizisi Konusu

Doc, Terra Hastanesi'nde çalışan deneyimli beyin cerrahı Prof. Dr. İnan Kural'ın hikayesini merkeze alıyor. Bir silahlı saldırı sonrası ameliyat masasından kalkan İnan, son 12 yılını tamamen unuttuğunu fark ediyor. Geçmişindeki olayları, hastalarını ve ilişkilerini tanımıyor.

Hafıza kaybı, İnan'ın eski eşiyle arasındaki aşkı taze tutarken, mevcut hayatındaki Mevsim'i hatırlamasına engel oluyor. Hastane ortamında meslektaşlarıyla yeniden bağ kurmaya çalışan İnan, hem tıbbi vakalarla hem de duygusal karmaşalarla yüzleşiyor. Dizi, bellek, kimlik ve ilişkiler arasındaki ince çizgiyi gerilim dolu sahnelerle işliyor.

Terra Hastanesi'nin dinamikleri, İnan'ın hafıza boşluklarını doldurma çabasını zorlaştırıyor. Her bölüm, geçmişle bugünün kesişim noktalarını keşfederek izleyiciyi sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Uyarlama senaryo, orijinalin tıbbi gerçekçiliğini korurken ailevi ve romantik unsurları ön plana çıkarıyor.

Doc Dizisi Uyarlama mı

Doc, tamamen İtalyan yapımı Doc – Nelle tue mani'den uyarlanmış bir proje. Orijinal dizi, 2019'dan beri İtalya'da yayınlanıyor ve tıbbi drama türünün başarılı örneklerinden biri olarak biliniyor. Türk versiyonu, senaryoyu yerel kültüre uyarlayarak Terra Hastanesi'ni sahne yapıyor.

Uyarlama, orijinalin hafıza kaybı temasını koruyor. İtalyan dizisi, benzer şekilde bir doktorun amnezi sonrası hayatını ele alıyor. Now TV, bu formatı seçerek uluslararası bir başarıyı Türk izleyicisine taşıyor. Gerçek bir hikayeden esinlenmemiş kurgusal bir yapım olarak öne çıkıyor.

Dizinin uyarlama yapısı, orijinalin beş sezonluk deneyimini temel alıyor. Türk ekibi, karakterleri ve mekanları yeniden yorumlayarak özgün dokunuşlar ekliyor. Bu yaklaşım, izleyicilere tanıdık ama yenilikçi bir deneyim sunuyor.

Doc Dizisi Oyuncuları ve Kadro

Doc'un oyuncu kadrosu, tıbbi drama ve aile dinamiklerini birleştiren güçlü bir seçki sunuyor. Başrolde İbrahim Çelikkol, hafıza kaybı yaşayan Prof. Dr. İnan Kural'ı oynuyor. Çelikkol, basketbolculuk ve modellik geçmişinden sonra oyunculukta "Gaddar" ve "Kuş Uçuşu" gibi yapımlarla tanınan bir isim.

Alina Boz, Uzman Doktor Mevsim rolünde yer alıyor. 1998 doğumlu genç oyuncu, "Kızılcık Şerbeti"ndeki performansı ve Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezuniyetiyle dikkat çekiyor. Mevsim karakteri, İnan'ın unutkanlığına rağmen sadık kalan bir figür olarak hikayeyi ilerletiyor.

Kadroya Yiğit Özşener, Poyraz karakteriyle dahil oluyor. Özşener, İnan'ın meslektaşı ve geçmişindeki bir sırdaş olarak gerilimi yükseltiyor. Şükran Ovalı ise İnan'ın eski eşi rolünde, aşk ve ihanet temalarını derinleştiriyor.

Merve Bulut, sürpriz bir transfer olarak ekibe katıldı. "Mucize Doktor" ve "Uçurum"daki rolleriyle bilinen Bulut, hastane ekibinden bir karakteri canlandırıyor. Bertan Asllani ve Eylül Tumbar gibi genç yetenekler de kadroda yer alıyor. Asllani, "Kardeşlerim"den tanıdık bir yüz, Tumbar ise yeni nesil oyunculardan.

Berk Özgür, kadroya son katılan isimlerden. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, genç oyuncu önemli bir yan rol üstleniyor. Bu ekleme, dizinin dinamizmini artırıyor.

Yönetmen koltuğunda Ketche (Hakan Kırvavaç) oturuyor. Senaryo, Pınar Bulut ve Onur Koralp imzası taşıyor. Dass Yapım'ın projesi, Aralık'ta sete giriyor ve Ocak 2026'da yayınlanacak.