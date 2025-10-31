Son Mühür - Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, perşembe günü yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), mevcut nükleer risklerin zaten tehlikeli derecede yüksek olduğunu ve yanlış hesaplamara ya da yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanışa neden olabilecek tüm eylemlerden kaçınılması gerektiğini defalarca vurgulamıştır. Son 80 yılda gerçekleştirilen 2 binden fazla nükleer silah testinin yıkıcı mirasını asla unutmamalıyız. Nükleer testlere hiçbir koşulda izin verilmemeli.''

ABD Başkanı Donald Trump, “Başkaları test yapıyorsa, biz de yapmalıyız” diyerek nükleer denemelerin yeniden başlatılması talimatını verdiğini açıkladı. Trump, daha önce Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda da nükleer denemelerin “diğer ülkelerle eşit şartlarda” sürdürülmesi için gerekli talimatı verdiğini belirtmişti.

''Nükleer silah test etmiyoruz''

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın bazı ülkelerin nükleer silah denemeleri yaptığı yönündeki açıklamalarına yanıt vererek, eğer Trump’ın ima ettiği ülke Rusya ise, bu bilginin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz günlerde Burevestnik nükleer motorlu kıtalararası seyir füzesi ile Poseidon nükleer insansız sualtı aracının test edildiğini açıklaması uluslararası gündemde geniş yer bulurken, Trump dün yaptığı konuşmada bazı ülkelerin nükleer denemeler gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

Trump'ın sözlerine yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, şunları söyledi:

"Başkan Trump, açıklamasında diğer ülkelerin güya nükleer silah denemeleri yaptığından bahsetti. Eğer burada Burevestnik'in testi kastediliyorsa, o zaman bu hiçbir şekilde nükleer test değildir. Burevestnik ve Poseidon testlerine ilişkin bilgilerin Başkan Trump'a doğru bir şekilde iletildiğini umuyoruz. Bunlar hiçbir şekilde nükleer test olarak yorumlanamaz"

Yeni bir silahlanma yarışı mı başladı?

Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump’ın ABD’de nükleer silah denemelerini yeniden başlatma talimatına ilişkin değerlendirmesinde, Moskova ile Washington arasında yeni bir silahlanma yarışının söz konusu olmadığını vurguladı. Peskov ayrıca, ABD’nin bağımsız bir devlet olarak kendi kararlarını alma hakkına sahip olduğunu da ifade etti.