Hollanda’da başbakanlık yarışında öne çıkan isimlerden biri Rob Jetten oldu. Ülkede yapılan seçimlerin ardından liberal sosyal demokrat çizgideki D66 partisinin liderliğini yapan Jetten, genç yaşına rağmen dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Sandıkların büyük kısmı açıldığında, 38 yaşında olan Jetten’in partisi oyların yüzde 98’inin sayılmasıyla 150 sandalyeli Hollanda parlamentosunda bir önceki seçime göre 11 artışla 26 sandalye kazandı.

Seçim günü rakibi Geert Wilders’in liderliğindeki aşırı sağcı PVV ile neredeyse başa baş giden Jetten, Hollanda’nın en genç ve açıkça eşcinsel olan ilk başbakanı olmaya da adaylık gösterildi. Seçimdeki başarı, ülkedeki siyasi dengelerde önemli bir değişime işaret etti. D66 ve PVV arasında oy farkının yaklaşık 2 bin olduğu bildirildi.

Rob Jetten kimdir?

Rob Jetten, Hollanda’nın Brabant bölgesinde büyüdü. 2023 yılında liderlik görevini üstlendiğinde partisi yalnızca 9 sandalye aldı ve seçimler kötü bir sonuçla bitmişti. Ancak sonraki yıllarda izlediği politikalarla partisini yeniden yükselişe taşıdı. Bir zamanlar verdiği kısa ve net yanıtlar sebebiyle “Robot Jetten” olarak anılan genç siyasetçi, Mark Rutte’nin başbakanlık döneminde iklim bakanlığı görevi üstlendi. Kampanya sürecinde seçmenlere pozitif mesajlar iletti ve “Het kan wel” (Bu mümkün) sloganıyla hareket etti.

Jetten hayatına dair şeffaf davranıyor ve gelecek yıl Arjantinli nişanlısı, uluslararası hokey oyuncusu Nicolas Keenan ile evlenmeyi planlıyor.

Siyasi yaklaşımı ve kampanya stratejisi

Jetten’in politikaları genellikle merkezde konumlanıyor. Göç konusunda entegrasyon programlarına daha fazla yatırım yapılmasını istiyor ve yasa dışı göçle mücadeleyle ilgili adımlar atmayı vadediyor. Zorlu konut krizini çözmek için 10 yeni kasaba inşa etmek ve yılda 100 bin yeni konut tamamlamak gibi hedefler ortaya koydu. Ayrıca bürokrasiyi azaltma planı da dikkat çekiyor.

Kampanya sırasında televizyon programlarında sık sık boy gösterdi ve “En Akıllı İnsan” gibi yarışma programlarına katıldı. Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın “Yes We Can” sloganını anımsatan kendi ifadesiyle seçmenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Son seçimde partisinin sandalye sayısını artırarak Hollanda siyasetinde etkili bir rol üstlendi.

Gelecek beklentileri

Rob Jetten, seçim sonrası yaptığı açıklamada Hollandalıların birlikte geleceğe bakabilecekleri bir siyaset tercih ettiğini söyledi. Kendi partisinin büyüklüğüne rağmen birçok partiyle işbirliği yapmasının gerekeceğini dile getirdi. Merkezden geniş bir kabine kurma arzusunu açıkça paylaştı. Önümüzdeki aylarda Hollanda’da hükümetin nasıl şekilleneceği ve Jetten’in başbakanlık görevini üstlenip üstlenmeyeceği yakından izlenecek.

Genç yaşında ülkenin en üst düzey siyaset koltuğuna aday olan Rob Jetten, istatistiklere göre son yıllarda oyunu en çok artıran liderlerden biri oldu. Kendisinin politik yaklaşımları ve yönetim vizyonu, hem Hollanda kamuoyunun hem de Avrupa siyaset çevrelerinin dikkatini çekiyor.