Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, Çin-ABD ticaret müzakerelerinde elde edilen kazanımların büyük çabalar sonucu sağlandığını belirterek, “ABD ile iş birliğine hazırız” mesajı verdi. He, iki ülke arasındaki diyaloğun küresel ekonomi açısından önemli bir istikrar unsuru olduğunu vurguladı.

Kuala Lumpur’da kritik temas

Çin ve ABD temsilcileri, geçtiğimiz günlerde Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da bir araya gelerek ticaret ilişkilerini değerlendirdi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret engellerinin azaltılması ve küresel piyasalarda istikrarın korunması konuları ele alındı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, bugün düzenlediği basın toplantısında bu görüşmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“Kazanımlar büyük çabalarla elde edildi”

He Yongqian, müzakerelerde elde edilen ilerlemenin kolay olmadığını vurguladı.

“Çin-ABD ticaret müzakerelerinde elde edilen kazanımlar büyük çabalarla sağlandı. Çin, ABD tarafıyla bu kazanımları hayata geçirerek küresel ekonomiye daha fazla kesinlik ve istikrar kazandırmaya hazırdır.”

Sözcü, Çin tarafının diyaloğa ve iş birliğine açık olduğunun altını çizdi.

“Eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde ilerliyoruz”

He Yongqian, iki ülke arasındaki son görüşmelerin, liderlerin stratejik rehberliğinde ilerlediğini belirterek, karşılıklı anlayışın önemine dikkat çekti.

“Görüşmelerde elde edilen olumlu sonuçlar, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde, eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı yarar ilkeleri temelinde yürütülen diyalog ve iş birliğinin, sorunların çözümünde etkili bir yol olduğunu açıkça göstermiştir.”

Küresel ekonomiye “istikrar” mesajı

Çin tarafı, özellikle ABD ile ticari ilişkilerin sağlıklı bir zeminde ilerlemesinin, küresel ekonomide istikrar ve güven ortamı yaratacağı görüşünde. Bakanlık kaynakları, tarafların önümüzdeki aylarda teknik düzeyde yeni temaslarda bulunacağını belirtiyor.