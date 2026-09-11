Son Mühür- Yeni öğretim yılı öncesinde üniversitelerde alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen “Üniversite Güvenliği Toplantısı” İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıya İzmir’deki üniversitelerin rektörleri, rektör yardımcıları ile kolluk amirleri katıldı. Toplantının içeriği ise yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla alınacak güvenlik tedbirleri ile kurumlar arası koordinasyon çalışmaları oldu.

"Öğrencilerimizi huzurlu bir kampüs bekliyor"

Üniversite Güvenliği Toplantısı'nda konuşma yapan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, “71’inci kuruluş yılını kutlayan Ege Üniversitesi; bilimsel üretimi, nitelikli akademik kadrosu, laboratuvar alt yapısı, kültür, sanat ve spor olanakları, uygulama ve araştırma merkezleri ve uluslararasılaşma vizyonuyla ülkemizin büyük bir bilim üssü konumunda bulunuyor. Öğrencilere yalnızca kaliteli bir eğitim değil, aynı zamanda kendilerini geliştirebilecekleri güçlü bir akademik ve sosyal ortam sunuyor.

Bu güçlü ve köklü ekosistem çatısı altında yeni akademik döneme başlıyoruz. Hepimizin bildiği gibi bir üniversitede nitelikli bilgi ve bilim üretmenin, eğitim ve öğretimin, araştırmanın yolu güvenli ve huzurlu bir ortamdan geçiyor. Bu kapsamda tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ailelerin bizlere emaneti olan öğrencilerimizi huzurlu bir kampüs bekliyor. Huzur sadece fiziksel tedbirlerin alınması ile sağlanmaz. Bu nedenle öğrencilerimizin düşünsel ve sosyal açıdan da kendilerini güvende hissedebilecekleri bir üniversite ekosistemini çok önemsiyoruz. Öğrenciler üniversitemizin en önemli paydaşı. Kapımız onlara her zaman sonuna kadar açık. Onların görüş, istek ve talepleri bizim için yol gösterici oluyor” diye konuştu.

"Güvenli, huzurlu ve çoğulcu ekosistemimizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

“Öğrencilerimizin görüş ve önerilerinin doğrudan yönetim kademelerine aktarılmasını istiyoruz" diyen Rektör Prof. Dr. Musa Alcı sözlerine şöyle devam etti:

"Güvenli, huzurlu ve çoğulcu ekosistemimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, ailelerimize ve yükseköğretim camiamıza ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”