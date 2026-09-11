Son Mühür- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi, romatoloji alanında dünya tıp kamuoyunun gözünü çevirdiği en prestijli organizasyonlardan biri olan ACR Convergence 2026’ya damga vurmaya hazırlanıyor. Romatoloji Bilim Dalı bünyesinde hazırlanan iki ayrı bilimsel çalışma, dev organizasyonun ana sunum programına kabul edildi. İzmirli akademisyenler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dev zirvede Türk tıbbını temsil edecek.

"Plenary" listesinde bir Türk imzası

ABD’nin Florida eyaletinde 6-11 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleşecek zirve, tıp dünyasının önde gelen isimlerini Orlando’daki Orange County Convention Center’da buluşturacak. DEÜ Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçe Kenar Artın liderliğinde yürütülen akciğer sarkoidozu araştırması, kongrenin en prestijli kategorisi kabul edilen "Plenary" sunumları arasına girdi.

Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı ile ortaklaşa yürütülen çalışma, tanı ve takip süreçlerindeki klinik kriterleri yeni nesil tomografi verileriyle birleştiriyor. Araştırma, dünya genelinden gelen hekimlerin doğrudan odağında yer alacak.

Spondiloartrit tedavisine ışık tutacak araştırma

İzmir ekibinin uluslararası başarısı tek bir çalışmayla sınırlı kalmadı. Dr. Öğretim Üyesi Semih Gülle’nin imzasını taşıyan bir diğer kritik araştırma ise kongrede sözlü bildiri (oral presentation) olarak sunulma hakkı kazandı.

Aksiyel spondiloartrit hastalarında hastalık süresi, tedaviye verilen yanıt ve biyolojik ilaçların kalıcılığını mercek altına alan detaylı analiz, 11 Kasım 2026 tarihindeki özel oturumda tıp dünyasıyla paylaşılacak. Zamanlamanın tedavi başarısındaki kritik rolü bu sunumla gösterilecek.

İzmir’den dünya tıbbına güçlü mesaj

Aynı dünya kongresinde bir çalışmayla ana sunum (Plenary), diğer bir çalışmayla ise sözlü bildiri düzeyinde yer almak akademik dünyada son derece nadir görülen bir tablo. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, bu çifte kabulle hem romatoloji alanındaki bilimsel üretkenliğini kanıtladı hem de uluslararası platformdaki prestijini tescilledi.

